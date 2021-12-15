新北稽查春節檢疫專案 不上傳疫苗接種資料將開罰

中央社 / 新北15日電

COVID-19春節檢疫專案14日展開，新北市聯合稽查15日下午啟動，阻絕疫情再起；觀光旅遊局表示，居家檢疫者入住旅館需上傳疫苗接種資料查核，不配合的民眾將由衛生局開罰。

新北市府衛生局今天晚間發布新聞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情仍嚴峻，春節檢疫專案聯合稽查小組15日啟動，呼籲民眾全力配合，共同防堵疫情。

衛生局說，新北市府副秘書長朱惕之下午率隊，實際稽查防疫旅館的感染控制動線。

觀光旅遊局表示，防疫旅館設置「前進櫃台」，也會全面消毒旅客與行李。將空間劃分為「紅、黃、綠」區，確保動線獨立分明、分艙分流。

衛生局說，居家檢疫者入住防疫旅館時，需上傳疫苗接種資料，以便衛生局查核，不配合的居家檢疫者將開罰。裁罰基準為，疫苗接種證明不符規定者罰新台幣3萬元，入境檢疫系統疫苗申報不實者罰5萬元，拒絕查驗疫苗證明者罰7萬至15萬元，偽造接種證明者罰15萬元。

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