新北稽查春節檢疫專案 不上傳疫苗接種資料將開罰

歷經兩年的工程時間，期間也遇到疫情攪局，所幸貢寮區新行政大樓已經完工，目前在驗收階段，四層樓設計，搭配一旁的山勢相襯，讓好山好水的貢寮增添建築美感，一樓為停車空間，而與台二丙線路面同高的二樓以上為辦公區，預定年底可正式啟用。

2021-12-15 19:30