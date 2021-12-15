台北燈節今晚試燈...史上會跳舞牛主燈 民眾搶拍照

「千呼萬喚始出來！」、「史上第一次年底登場的台北燈節終於登場！」今年生肖牛年的台北燈節，因受到疫情影響，延至本周五登場，台北市副市長蔡炳坤今天晚間主持台北燈節試燈儀式。

蔡炳坤表示，台北燈節自2017年在西區舊城舉辦開始，每年都嘗試以創新手法來辦理傳統的燈節，今年選在台北最早開城地區艋舺舉辦，甚至今年燈節以最新的科技展演方式，演繹艋舺美好的傳統文化，而主燈「NEW」就是今年燈節的靈魂，成功結合傳統與科技，帶領民眾一起閱讀過去，想像未來。

具國內年度活動指標性的台北燈節，今年的主燈「NEW」坐落於萬華車站前廣場，以牛的諧音「NEW」作為命名，也代表著對新年新希望的祈求，在2021台北燈節創意總監Akibo的帶領之下，集結國內各界軟硬體頂尖團隊，成功打造出史上第一個會跳舞的主燈，高達6米、重達100公斤的主燈「NEW」在九天民俗技藝與大象體操的音樂之中甦醒，於夜色中閃耀七彩光芒，手舞足蹈展現祈福舞姿。

北市觀傳局表示，今年的燈節分為七彩燈區、八寶燈區以及新世界燈區，七彩燈區主打艋舺的「現代與潮流」，位於艋舺大道停車大樓的「七彩光雕秀」是本區一大賞燈亮點，由影像藝術家王奕盛與時尚攝影大師林炳存聯手打造，運用「蒙太奇」的電影剪接手法，演繹艋舺的信仰、潮流的艋舺，邀請民眾一同體驗「老艋舺 新時空」的奇幻旅程！

觀傳局表示，今年配合防疫，燈節主燈區及親子區設有管制區，區域內人數並無限制，民眾進場將採實聯制，除可用台北通APP掃QR Code外，特別新增綁定臺北通的悠遊卡可快速進場，歡迎民眾儘速加入臺北通會員並完成悠遊卡綁定。