快訊

陸正式公告：兩岸ECFA明年繼續實施 暫時無虞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北燈節今晚試燈...史上會跳舞牛主燈 民眾搶拍照

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
「千呼萬喚始出來！」「史上第一次年底登場的台北燈節終於登場！」今年生肖牛年的台北燈節，因受到疫情影響，延至本周五登場，台北市副市長蔡炳坤今天晚間主持台北燈節試燈儀式。記者林麗玉/攝影
「千呼萬喚始出來！」「史上第一次年底登場的台北燈節終於登場！」今年生肖牛年的台北燈節，因受到疫情影響，延至本周五登場，台北市副市長蔡炳坤今天晚間主持台北燈節試燈儀式。記者林麗玉/攝影

「千呼萬喚始出來！」、「史上第一次年底登場的台北燈節終於登場！」今年生肖牛年的台北燈節，因受到疫情影響，延至本周五登場，台北市副市長蔡炳坤今天晚間主持台北燈節試燈儀式。

蔡炳坤表示，台北燈節自2017年在西區舊城舉辦開始，每年都嘗試以創新手法來辦理傳統的燈節，今年選在台北最早開城地區艋舺舉辦，甚至今年燈節以最新的科技展演方式，演繹艋舺美好的傳統文化，而主燈「NEW」就是今年燈節的靈魂，成功結合傳統與科技，帶領民眾一起閱讀過去，想像未來。

具國內年度活動指標性的台北燈節，今年的主燈「NEW」坐落於萬華車站前廣場，以牛的諧音「NEW」作為命名，也代表著對新年新希望的祈求，在2021台北燈節創意總監Akibo的帶領之下，集結國內各界軟硬體頂尖團隊，成功打造出史上第一個會跳舞的主燈，高達6米、重達100公斤的主燈「NEW」在九天民俗技藝與大象體操的音樂之中甦醒，於夜色中閃耀七彩光芒，手舞足蹈展現祈福舞姿。

北市觀傳局表示，今年的燈節分為七彩燈區、八寶燈區以及新世界燈區，七彩燈區主打艋舺的「現代與潮流」，位於艋舺大道停車大樓的「七彩光雕秀」是本區一大賞燈亮點，由影像藝術家王奕盛與時尚攝影大師林炳存聯手打造，運用「蒙太奇」的電影剪接手法，演繹艋舺的信仰、潮流的艋舺，邀請民眾一同體驗「老艋舺 新時空」的奇幻旅程！

觀傳局表示，今年配合防疫，燈節主燈區及親子區設有管制區，區域內人數並無限制，民眾進場將採實聯制，除可用台北通APP掃QR Code外，特別新增綁定臺北通的悠遊卡可快速進場，歡迎民眾儘速加入臺北通會員並完成悠遊卡綁定。

艋舺 觀傳局 蔡炳坤

延伸閱讀

北車接種站莫德納打不完 北市：剩下11瓶已交回中央

影／Ct值12個案在防疫旅館染疫？陳時中：還需進行疫調

防Omicron 北市要求醫事人員第3劑施打率達95%

林秉樞殘劑特權？蔡炳坤：當太多人與人關係 難免出問題

相關新聞

新北市總預算達1864億 較去年增加79億

新北市明年總預算案今日三讀通過，歲出原編列1872.32億元，但民進黨團認為歲出規模過於膨脹，要求刪減7.5億元，審議結...

異國感爆棚的河濱聖誕光雕 淡水及八里18日起開展

新北歡樂耶誕城一直以來廣受好評，市府近來也在許多水域打造主題裝飾，繼水利局在中港大排打造河廊燈飾後，高灘處也分別於淡水金...

台北燈節今晚試燈...史上會跳舞牛主燈 民眾搶拍照

「千呼萬喚始出來！」「史上第一次年底登場的台北燈節終於登場！」今年生肖牛年的台北燈節，因受到疫情影響，延至本周五登場，台...

貢寮打造全新行政大樓 年底可正式啟用

歷經兩年的工程時間，期間也遇到疫情攪局，所幸貢寮區新行政大樓已經完工，目前在驗收階段，四層樓設計，搭配一旁的山勢相襯，讓好山好水的貢寮增添建築美感，一樓為停車空間，而與台二丙線路面同高的二樓以上為辦公區，預定年底可正式啟用。

平溪菁桐社區世代同歡 爺奶教孫搓湯圓

冬至快到了，今(15)日平溪區菁桐社區就邀請了社區的長輩們和菁桐國小的學生一起搓湯圓，感受過節氣氛，現場還有一位百歲人瑞過生日，現場大家一起慶生，活動就是希望偏鄉的長輩能多出門，來跟老朋友們聚聚，讓生活更充實。

淡水鄧公里馬賽克磚牆 呈現庄子內溝溪生態

新北市淡水區鄧公路與23巷路口有一面擋土牆，過去十多年來上面有著彩繪圖案，但時間一久日漸斑駁，因此由淡水區鄧公里長邱美津與里民參與設計施作，區公所與民政局的經費補助，將這一面長42公尺，高1.75公尺的牆面，重新美化，用馬賽克磚的拼貼方式，呈現鄧公里庄子內溝溪的生態旅程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。