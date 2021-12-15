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新北市總預算達1864億 較去年增加79億
新北市明年總預算案今日三讀通過，歲出原編列1872.32億元，但民進黨團認為歲出規模過於膨脹，要求刪減7.5億元，審議結果為1864.82億元，較前年度的1793.93億元增加79億元。至於歲入審議結果為1710.53億元，歲入、歲出短差154.29億元。
新北市府明年度的總預算歲出為為1872.33億元，但民進黨團認為，市府要增加79億元的預算，這樣的歲出規模過高，恐債留子孫，要求市府研擬相關減債計畫，比照前一年度來刪減0.5％預算。
新北市府與各黨經過一周協商期後達成共識，共刪減7.5億元預算，其中7.49億為「市有不動產作假投資公共建設用地基金」，今日大會三讀通過。市長侯友宜也在審議過後，至議場與議員們打招呼。
新北市財政局解釋，這筆「市有不動產作假投資公共建設用地基金」主要是用於公共建設用地取得、興建工程，包括林口Ａ3道路興闢、新店安坑1號道路興闢、汐止交流道新增南下匝道、中永和瓦瑤溝整治都會用到這筆基金。
財政局表示，該筆公共建設用地基金明年預計支出為16.7億，市府在總預算審議編列20億，現在被刪減7.5億後，約剩下12.5億，所以明年可能短少4億經費，若真的不夠用，會再向銀行貸款支應，不會影響到市政工程。
新北市主計處副處場吳美芍補充，明年總預算案以教育科學文化支出為最大宗，共647億元，再來是一般政務支出的352億元及社會福利相關支出350億元。明年總預算歲出較上一年度增加約70.9億元，主要會用在社會局的社福計畫、捷運工程局的捷運建設；另外，青年發展局成立將增加1.46億元預算，佔比不高。
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