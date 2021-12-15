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異國感爆棚的河濱聖誕光雕 淡水及八里18日起開展

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
絕美紫羅蘭星光大道是聖誕必備。圖／新北市水利局提供
絕美紫羅蘭星光大道是聖誕必備。圖／新北市水利局提供

新北歡樂耶誕城一直以來廣受好評，市府近來也在許多水域打造主題裝飾，繼水利局在中港大排打造河廊燈飾後，高灘處也分別於淡水金色水岸沿線及八里婚紗廣場沿線，以「紫色聖誕」為主軸布置聖誕光雕，除打造佳節歡樂氣氛，也盼一掃疫情陰霾。

高灘處說明，八里婚紗廣場沿線主燈為層層堆疊的「紫色聖誕樹」，宛如蛋糕造型，360度無死角的美感搭配立體光雕，完全跳脫傳統聖誕樹的思維；民眾再繞過聖誕樹可繼續尋找「冰原麋鹿」蹤跡，吸睛的麋鹿光雕相信會為民眾帶來好運。另外，八里渡船頭還有雙色漸變「光雕燈串」及造型亮眼「滴膠燈飾」。

高灘處指出，淡水金色水岸也有不少特殊光雕，像是草地上的大型「許願帽」，民眾可試著與棒棒糖燈許下最渴望的心願；渡船頭步道區特別以柔美的紫粉色燈串，讓人體驗漫步香榭大道的感受；渡船頭旁「淡水鐵塔」則透過燈飾點綴，變身成著名的巴黎艾菲爾鐵塔，高聳塔身猶如金色水岸地標。

高灘處提醒，聖誕光雕展期自今年12月18日展至明年1月23日，亮燈時間為每日晚上5時30分至10時30分，其中每個特色光雕都是值得打卡拍照點，歡迎民眾在為期37天的展期裡，快來「讓光，圓一場最美的未來吧」。另外也預告，此次光雕展於春節前夕，會再華麗變身另一風貌，敬請期待。

紫粉色與暖黃色漸變，可體驗漫步香榭大道的感受。圖／新北市水利局提供
紫粉色與暖黃色漸變，可體驗漫步香榭大道的感受。圖／新北市水利局提供
河濱聖誕光雕沿著淡水鐵塔線條展現，美感爆棚。圖／新北市水利局提供
河濱聖誕光雕沿著淡水鐵塔線條展現，美感爆棚。圖／新北市水利局提供
逐鹿幸福、紫戀聖誕樹。圖／新北市水利局提供
逐鹿幸福、紫戀聖誕樹。圖／新北市水利局提供
民眾與棒棒糖在許願帽下許下最渴望的心願。圖／新北市水利局提供
民眾與棒棒糖在許願帽下許下最渴望的心願。圖／新北市水利局提供

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