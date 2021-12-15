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新北今辦「青年未來展望交流會」 侯友宜分享勇敢做自己

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）表示，青年是國家未來的希望，這次感謝青商會北區會會長張建焜（右）的支持。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（左）表示，青年是國家未來的希望，這次感謝青商會北區會會長張建焜（右）的支持。記者李成蔭／攝影

新北今與青商會共辦「青年未來展望交流會」，吸引超過百位工商界青年參與，新北市長侯友宜表示，感謝大家支持活動，提升青年競爭力；他同時也鼓勵青年勇敢做自己，堅持初衷與信仰往前走。另外他還提到，新北青年局明年成立，屆時將推動更全面且有感的青年政策。

新北研考會與國際青年商會中華民國總會北區會，今於新北市府大樓共同舉辦「青年未來展望交流會」，吸引了100位來自工商界的青年參加，大家透過交流會發現議題、整合想法，並提出具體的行動方案，培養世界公民素養，活動也邀請勞工局與經發局分享青年政策成果。

侯友宜表示，青年是國家未來的希望，這次感謝青商會北區會會長張建焜的支持，透過交流會，分享青年就業、創業的資訊，增進新北市在地青年的知能與文化內涵，累積新北青年人力網絡與社會資本，提昇新北青年競爭力。

侯友宜提到，新北青年局將於明年成立，鼓勵青年朋友積極參與公共事務，屆時將有專責單一窗口，並透過雙向交流，相信能更貼近年輕人的想法，推動更全面、有感的青年政策。

侯友宜分享，他不到20歲便獨自一人北上，當時父親告訴他「你的人生自己決定」，從此開啟他迄今超過40年的公職生涯。他鼓勵青年朋友勇敢做自己，堅持內心的初衷與信仰，執著與熱忱將會引導大家往前走。

研考會表示，這次青年未來展望交流會分別訂於15日及22日舉辦，介紹市府在青年就業、創業及住宅相關政策，讓青年更了解新北青年政策成果，並有Q&A時間針對青年措施自由交換意見，也讓更多元的青年觀點，融入市府的重大公共決策與未來發展願景。

新北今與青商會共辦「青年未來展望交流會」，吸引超過百位工商界青年參與。記者李成蔭／攝影
新北今與青商會共辦「青年未來展望交流會」，吸引超過百位工商界青年參與。記者李成蔭／攝影

青年 侯友宜 新北

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