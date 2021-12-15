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汐止北山里雙喜臨門 獲特優里長、環保金心獎

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山里長林徵熊雙喜臨門，不但是今年的特優里長，也拿到了環保志工金心獎。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山里長林徵熊雙喜臨門，不但是今年的特優里長，也拿到了環保志工金心獎。 圖／觀天下有線電視提供

真的很不容易，汐止區北山里在這幾年的經營下，幾乎樣樣都能奪得好成績，不但環境五星級認證，里長林徵熊更是雙喜臨門，不但是今年的特優里長，也拿到了環保志工金心獎，看到這幾年里內環境的改變，里長的付出也獲得里民肯定。

北山里長林徵熊上個月底拿到環保志工金心獎，隔不到一個星期，又從新北市長侯友宜手中獲頒特優里長，連續拿下兩個獎項，讓北山里長林徵熊好開心，他說，拿到特優里長等於是里民還有市政府的肯定，得來不易，一直以來的付出獲得肯定也更有信心，未來會更努力做的更好，讓北山里環境更美也更好。

林徵熊指出，自從上任以來，對於環境、治安一直用心經營還有創新像是康寧街本來沒有人行步道，民眾與車爭道很危險，還有木南煤礦一塊高公局的土地，認養之後做為公園，現在民眾都會去散步休閒賞花，尤其櫻花開賞櫻風景很美，讓里民感覺北山里已經改變非常多，環境也變美。

里民說，這幾年真的改變很多，也發現里長做了很多事，其中很大的改變就是高公局的那塊地，本來荒廢現在變成公園，賞櫻花真的很漂亮，對於里長拿到特優里長，覺得真的是實至名歸。

汐止 賞櫻

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