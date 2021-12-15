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汐止大同、新台五路易塞 二高接環東有進展

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪爭取北二高南下接環東的專用道，分散往大同路的車流。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪爭取北二高南下接環東的專用道，分散往大同路的車流。 圖／觀天下有線電視提供

汐止大同路、新台五路，每天上下班時間交通塞爆，龐大的車流就像瀑布一樣，如何改善，新北市議員張錦豪爭取北二高南下接環東的專用道，分散往大同路的車流，而好消息是目前可行性評估規劃期中報告通過，目前往期末報告進行中。

新北市議員張錦豪表示，多次在議會建議，汐止北二高南下部分增設往環東的專用道，目前進度已經到了期中報告通過了，往期末報告進行中，所以，這是非常可行的建議案，這個方案是從北二高南下增加一條專用道聯接環東大道，這樣的好處是因為目前很多新台五路的車要轉大同路去接北山大橋上環東，如果有新闢一條專用道，就不用都擠在大同路上，達到分流的效果。

張錦豪指出，這個規劃都在新北境內，從二高在下橫科的時候，多一條專用道去銜接環東，這樣可以紓解很多大同路的車流，可以紓解大概1/3的車流，不用都擠在大同路上。

汐止 新北

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