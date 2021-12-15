淡水鄧公里馬賽克磚牆 呈現庄子內溝溪生態

新北市淡水區鄧公路與23巷路口有一面擋土牆，過去十多年來上面有著彩繪圖案，但時間一久日漸斑駁，因此由淡水區鄧公里長邱美津與里民參與設計施作，區公所與民政局的經費補助，將這一面長42公尺，高1.75公尺的牆面，重新美化，用馬賽克磚的拼貼方式，呈現鄧公里庄子內溝溪的生態旅程。

鄧公里長邱美津表示，鄧公里當中，有一條貫穿里內的庄子內溝溪，源頭來自百年古蹟北投子淨水廠，沿途流過許多地方創造出多樣豐富生態，雖然經過時間演變，都市化過程，但在鄧公里努力之下，保留了許多原始樣貌，也希望透過牆面美化，將庄子內溪，過去到現在，上游到下游，當中的豐富樣貌呈現在這座牆面上頭。

淡水區長巫宗仁表示，透過里長與里民的精心巧思設計，所呈現的有庄子內溪的豐富生態，加上現代化的輕軌經過，融合了多元化社區型態，而在里長與里民不只是參與了，牆面圖案設計，更親手貼上這些馬賽克拼貼工程，實在的參與這次的牆面美化過程，也讓這面牆重新展現出鄧公里的門面，與里內豐富的生態歷史與文化。