平溪菁桐社區世代同歡 爺奶教孫搓湯圓

冬至快到了，今(15)日平溪區菁桐社區就邀請了社區的長輩們和菁桐國小的學生一起搓湯圓，感受過節氣氛，現場還有一位百歲人瑞過生日，現場大家一起慶生，活動就是希望偏鄉的長輩能多出門，來跟老朋友們聚聚，讓生活更充實。

下星期就是冬至了，是居家團圓搓湯圓的日子，所以今天菁桐社區就邀請了長輩們和菁桐國小的學生們一起搓湯圓，長輩們現場帶著小朋友學習如何搓湯圓，市議員林裔綺也到場同歡，世代共榮的過節氣氛，現場好熱鬧。

當天也有一位人瑞慶祝百歲生日，大家一起給與祝福，陪伴著人瑞一起唱生日快樂歌，平溪區老人比率高，菁桐社區努力舉辦各項活動，就是希望老人家們能夠走出家門，一起來社區學習、同歡，彼此間能互相有個陪伴。

市議員林裔綺表示，平溪區年長者比率居冠，菁桐社區每周一、三、五都會舉辦活動或課程，長者大家可以一起來上課、話家常，讓自己的生活更充實，希望所有的長者都能走出家裡，讓身體更健康，日子也會更開心、更快樂。

活動現場旁還有跳蚤市集，就是讓老人家們將家中用不到的東西拿出來賣，一方面可以整理家裡，還可以動動身體，賣的金額一半收起來，另一半會拿來作為社區活動的經費，施比受更有福，讓老人家感受贈與的快樂。