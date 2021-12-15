貢寮打造全新行政大樓 年底可正式啟用

歷經兩年的工程時間，期間也遇到疫情攪局，所幸貢寮區新行政大樓已經完工，目前在驗收階段，四層樓設計，搭配一旁的山勢相襯，讓好山好水的貢寮增添建築美感，一樓為停車空間，而與台二丙線路面同高的二樓以上為辦公區，預定年底可正式啟用。

貢寮區公所自民國46年建造，沒有無障礙設施，建築本體也有多處漏水情形，為提升服務品質，選在貢寮區環保公園內蓋設全新的貢寮行政大樓，同時整合公所、戶政、清潔隊，讓民眾洽公更方便，預計年底可以正式啟用。

貢寮區長鍾耀磊表示，目前已有六十多年歷史的貢寮區公所，蓋在山坡地旁，採用舊式的磚造加強施工方式，屋齡老舊且超出使用年限，走到靠山坡一側的檔案室，不僅有漏水痕跡，物品也容易發霉，未來全新的行政大樓，用更好的辦公環境服務在地居民，非常感謝新北市府照顧到偏鄉地區的需要。

新北市議員林裔綺表示，未來將整合區公所、戶政事務所及清潔隊於行政大樓二樓以上做辦公，民眾也能減少奔波的麻煩，期盼用更大空間、優良的設備，提升民眾洽公的品質。