淡水、八里河濱布置耶誕光雕 營造異國浪漫氣氛

新北市政府水利局自12月18日起至明年1月23日，將分別於淡水金色水岸及八里婚紗廣場沿線布置耶誕光雕，讓民眾到此能感受異國的浪漫氣氛。

新北市政府水利局發布新聞稿表示，八里婚紗廣場沿線主燈為層層堆疊宛如蛋糕造型的「紫色聖誕樹」，附近還有「冰原麋鹿」光雕，以及延伸至八里渡船頭光雕燈串。

水利局表示，淡水金色水岸草地上映入眼簾的是大型「許願帽」光雕，沿著水岸至渡船頭步道區特別以柔美的紫粉色燈串，勾勒出漫步香榭大道的感受；渡船頭旁「淡水鐵塔」透過燈飾點綴，也變身成巴黎著名的艾菲爾鐵塔。

水利局表示，光雕展以「紫色聖誕」為主軸，展期自12月18日起至111年1月23日，每天亮燈時間為傍晚5時30分至晚上10時30分，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間難以出國，歡迎民眾前來感受異國的浪漫氣氛。