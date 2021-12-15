電動自行車事故日漸增多 新北警16日起大執法至年底

新北市警局統計新北市今年1月至11月A1死亡及A2受傷的機車交通事故共發生3萬6175件，較109年同期增加2.9%，統計電動自行車事故發生407件，較109年同期增加45.4%；鑑於疫情趨緩，事故發生有增加趨勢，新北警分析主要肇事原因以轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮、超速、違反特定標誌標線禁制及酒後駕車等項目居多，為防制事故發生，新北警方自12月16日起至12月30日止規畫「肇因大執法」，以提升見警率加強執法、宣導交通安全為目標，防制事故發生。

新北市警局交通大隊分析，機車及電動自行車使用族群以年輕人及高齡者為多，安全用路觀念較不完備，且行駛道路機動性高，部分用路人為搶快或貪圖方便，未遵守標誌、標線、號誌指示，易致交通事故發生。

為防制超速違規及事故，新北警方針對熱點採機動、跳崗式加強測照取締，設置警52告示牌提醒用路人，並增購3臺新式移動測照設備，可迅速裝卸符合勤務機動需求，加上原有42臺設備，統計110年1月至11月共規畫188處，舉發10萬304件，將持續觀察事故及車流變化情形，並規畫機動式測速照相、交通檢查、巡邏、攔檢等複式勤務，防範交通事故。