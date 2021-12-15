柯文哲提重陽禮金條例覆議案 下周三採不記名投票表決

台北市長柯文哲提「重陽節禮金致送自治條例」覆議案，將再掀市府與議會攻防，北市府預計下午將覆議案送至市議會。北市議會各黨團與政團，下午進行政黨協商後，決定不邀請市長赴議會說明覆議案，下周三進行不記名投票表決。

北市府提「重陽禮金致送自治條例」覆議案，根據台北市議會議事規則第60條規定，針對是否維持原議決案作大體討論後即以無記名表決，若經出席議員3分之2同意者，即維持原議決案，反之則不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前的相同決議。

柯文哲若要覆議成功，若當天全數議員出席，至少要尋求21位議員支持，目前藍、綠均發「甲動」維持原決議，柯文哲目前可拿得到苗博雅、林亮君等改革政團成員的5票，以及民眾黨議員林國成的1票。

另外，根據議會議事規則，議會得於一讀會時邀請市長列席說明，下午政黨協商時，改革政團成員則認為，應該讓柯文哲赴議會說明，留下紀錄；藍、綠和新黨認為，市府在市政會議通過覆議案後，已充分說明理由，且柯文哲僅單方面向議員說明，沒有詢答，議員認為沒必要請柯文哲來說明。

至於表決方式，討論熱烈，因議事規則規定採無記名投票，但國民黨團認為，北市府上次提覆議案是郝龍斌前市長時，市府針對路平專案預算提出覆議，當時是採舉手表決，也算是不記名的另一種方式， 希望按照前例；不過經協商，民進黨認為應照議事規則，畢竟舉手還是看得到；改革政團傾向用紙本投票，但最後決議通周三採用表決器無記名投票。

國民黨北市議會黨團書記長王欣儀表示，為了防止跑票，黨團內會再討論，是否按表決器的同時也舉手。她認為，這是態度的展現，為何怕別人知道？不過考量自由意志表達，是否舉手，仍須經過黨團大會討論再決定。