台北馬拉松將開跑 北捷提早首班車、部分道路全線交管
台北市政府將於12月19日舉辦「2021臺北馬拉松」賽事，活動將於早上6時30分起跑，參加選手總計2萬8000人，為維護交通秩序與活動安全，北市警察局將進行周邊交通管制，而台北捷運系統為方便民眾參加周日的台北馬拉松賽事，，除了新北投及小碧潭支線外，其餘路線將提前發出首班車。
北捷表示，北捷各路線（包含環狀線）當天將提前於清晨5時20分，於各端點站發出首班車，但小碧潭支線及新北投支線仍維持早上6時營運；板南線班距約8至10分鐘、文湖線約6至8分鐘，其餘路線班距約10至15分鐘，早上6時過後，全縣恢復假日時刻營運；另全線車站月台電視也將定時轉播賽事。
2021台北馬拉松賽事沿線行經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、健康路、塔悠路、三民路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。
北市警交通大隊指出，活動期間將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行，管制道路範圍內的公車候車處也暫停服務。南港區環東高架（大同路一段匝道、橫科路匝道、經貿一路匝道）、經貿一路（南往北方向）、港東街（經貿一路至1號疏散門），12月19日自清晨4時至中午11時禁止通行。
欲行經環東高架東往西車輛，建議改道行駛忠孝東路或南港路往西續行，欲行經經貿一路車輛建議改走經貿二路；經貿一路由環東大道往國3聯絡道車輛，早上7時30分至中午11時禁行，建議改走南港路一段右轉汐止民權街一段，左轉橫科路上環東聯絡道。
中正區古城門周邊道路早上6時30分至8時30分進行交管，往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行； 欲穿越愛國西路往北（南）車輛，改道中華路往北（南）續行；。
南京東路四至五段（敦化北路至三民路）清晨0時至下午2時，進行擴大交管，建議改走八德路、市民大道、民生東路或民權東路往（西）；欲穿越南京東路往北車輛，改走敦化北路（快車道）、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行；往南車輛則改走敦化北路、復興北路往南續行。
明水路（北安路至樂群一路）、樂群一路（明水路至堤頂大道）早上7時至10時全線交管。堤頂大道往南車輛，改道舊宗路往南續行；麥帥二橋往市區車輛，改走民權大橋、成美橋或麥帥一橋往西續行
交大表示，欲穿越仁愛路往北車輛，汽車早上8時前改道基隆路地下道或信義路匝道上建國高架道往北續行，機車改道基隆路地下道往北續行；欲穿越中山南（北）路往東車輛，汽車改道忠孝西路車行地下道、市民高架道或至士林區行駛新生高架道往南下匝道往東續行，機車改道忠孝西路車行地下道或由民族西路左轉中山北路調撥車道往東續行。
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