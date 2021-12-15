台北馬拉松將開跑 北捷提早首班車、部分道路全線交管

台北市政府將於12月19日舉辦「2021臺北馬拉松」賽事，活動將於早上6時30分起跑，參加選手總計2萬8000人，為維護交通秩序與活動安全，北市警察局將進行周邊交通管制，而台北捷運系統為方便民眾參加周日的台北馬拉松賽事，，除了新北投及小碧潭支線外，其餘路線將提前發出首班車。

北捷表示，北捷各路線（包含環狀線）當天將提前於清晨5時20分，於各端點站發出首班車，但小碧潭支線及新北投支線仍維持早上6時營運；板南線班距約8至10分鐘、文湖線約6至8分鐘，其餘路線班距約10至15分鐘，早上6時過後，全縣恢復假日時刻營運；另全線車站月台電視也將定時轉播賽事。

2021台北馬拉松賽事沿線行經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、健康路、塔悠路、三民路、南京東路四、五段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。

北市警交通大隊指出，活動期間將實施交通管制，禁止人、車（含自行車）通行，管制道路範圍內的公車候車處也暫停服務。南港區環東高架（大同路一段匝道、橫科路匝道、經貿一路匝道）、經貿一路（南往北方向）、港東街（經貿一路至1號疏散門），12月19日自清晨4時至中午11時禁止通行。

欲行經環東高架東往西車輛，建議改道行駛忠孝東路或南港路往西續行，欲行經經貿一路車輛建議改走經貿二路；經貿一路由環東大道往國3聯絡道車輛，早上7時30分至中午11時禁行，建議改走南港路一段右轉汐止民權街一段，左轉橫科路上環東聯絡道。

中正區古城門周邊道路早上6時30分至8時30分進行交管，往東至重慶漢口停等，往西至中華開封、中華武昌、中華衡陽、中華貴陽停等，往南至愛國博愛、愛國重慶、愛國延平停等，往北至忠孝博愛停等，俟跑者通過時開放通行； 欲穿越愛國西路往北（南）車輛，改道中華路往北（南）續行；。

南京東路四至五段（敦化北路至三民路）清晨0時至下午2時，進行擴大交管，建議改走八德路、市民大道、民生東路或民權東路往（西）；欲穿越南京東路往北車輛，改走敦化北路（快車道）、復興北路或至內湖區接民權大橋往北續行；往南車輛則改走敦化北路、復興北路往南續行。

明水路（北安路至樂群一路）、樂群一路（明水路至堤頂大道）早上7時至10時全線交管。堤頂大道往南車輛，改道舊宗路往南續行；麥帥二橋往市區車輛，改走民權大橋、成美橋或麥帥一橋往西續行