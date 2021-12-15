廢漁網別亂丟 新北半年收購31噸廢棄網具發50萬回收金

海保署與新北市府合作辦理廢棄網具回收再利用計畫，自今年4月22日起以每公斤15元的價格收購廢棄網具，後續交由淡水第二漁港廢棄漁網具回收處理中心集中處理，經過半年多總共收購31噸廢棄網具，已發出約50萬元回收金，減少海洋廢漁網垃圾量，同時透過回收再利用。

新北市府響應行政院向海致敬政策建置回收中心，與海保署合作試辦廢棄網具回收再利用計畫，傳遞環保及海洋永續的理念，獲得漁民正面的響應，成功收購23噸廢棄漁網。今年再度與海保署及淡水區漁會攜手合作，收購量提高至31噸，可回收利用率也從去年的25%提高到50%，提升廢漁網再生率，更透過舉辦教育訓練，強化漁民有效再利用的觀念。

漁業處表示，漁民將廢漁網交由淡水第二漁港的回收中心作細部的清潔、拆除、分類後，廢棄漁網分為不可回收與可回收兩部份，不可回收部分進行去化作業，可回收部分交由合格之回收再利用業者，經過專業的回收工序再製，讓廢棄漁網搖身一變成為太陽眼鏡、背包、杯墊、手機架等商品，成功使廢漁網再利用成日常生活用品，逐步實踐環保、永續、再利用之理念。