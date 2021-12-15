北市雙層觀光餐車啟航 元旦前千席座位售罄

台北市觀傳局攜手旅宿業者推出雙層觀光餐車，首梯次於昨天啟航。業者表示，元旦前1248席座位已售罄，1月也幾乎額滿。搶先搭乘的旅客說，體驗非常新鮮，不過行駛中有些顛簸。

台北市觀光傳播局與e-go台灣租車旅遊集團旗下的台北市雙層觀光巴士合作，推出台北市雙層觀光餐車，仿效巴黎、香港等國外經驗，盼吸引全台遊客，帶動台北市旅宿業及觀光產業復甦。

台北市雙層觀光餐車昨天啟航，與朋友一起在車上享用晚餐的旅客袁小姐表示，這種體驗非常新鮮，餐點部分還可以，但車子在運行間有點晃，且沒有廁所有些不方便，雖然有提供USB插槽讓手機充電，但標示不清楚，不太好找。

楊小姐說，餐點非常好吃，服務人員也相當貼心，整體感受很好，搭配耶誕節氛圍，街道上有許多燈飾，風景還算可以，但是搭乘過程有點顛簸，甚至一度暈車，希望台北市長柯文哲可以在道路平穩上加點油。

台北市雙層觀光餐車執行長徐浩源指出，這是非常大膽的突破，幸好餐車上路第一天，旅客回饋都非常好，認為餐點沒有什麼需要改進的，但有吃素的旅客希望能提供素食，這部分會再研議。

徐浩源說，菜單每季會更換一次，目前是與晶華酒店合作，之後希望能供應客家菜、浙江菜等不同類型的餐點。

徐浩源表示，餐車開放預約後，民眾反應非常熱烈、出乎預料，到12月31日共1248席座位都已經售罄，到1月底前幾乎已預約8成滿，有散客、團客，也有包車的，預計試營運4到6個月後，會評估是否要再推出第2輛車。

台北市觀傳局介紹，台北市雙層觀光餐車車體高度較一般觀光巴士高20公分，車內餐桌放置壓克力杯架防止杯具滑動，並安排專人送餐；車頂特別選用安全強化玻璃，透光率達99%、紫外線隔離達98%，能盡收街容美景。

觀傳局指出，餐車皆採預約制，路線目前以信義區及大安區為主，沿途景點包含台北101、陶朱隱園、國父紀念館等，每日提供1次下午茶及2次晚餐用餐時段，費用分別為新台幣1000元和1800元，每名旅客均有300萬元的旅客責任險及食安險，乘車時間約1.5至2小時。