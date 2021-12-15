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提升用氣安全 北市產發局盼更換微電腦瓦斯表

中央社 / 台北15日電

北市產發局今天表示，為提高住家用氣安全，呼籲民眾改裝有3大遮斷功能的微電腦瓦斯表，希望在2024年把全市傳統機械表更換為微電腦瓦斯表。

台北市政府產業發展局今天舉辦「微電腦瓦斯表暨天然氣安檢攻略記者會」，副局長王三中致詞時說，微電腦瓦斯表功能包含可自動偵測漏氣，及若遇超時使用與發生5級以上地震時可能異常狀況，能自動緊急遮斷功能，停止供應瓦斯，確保用氣安全。

王三中表示，傳統機械式瓦斯表沒自動遮斷供氣功能，民眾難以察覺氣體外洩，造成安全疑慮，像日前發生地震，微電腦瓦斯表就會啟動遮斷功能，防範後續災害。

他說，經統計，台北市使用傳統機械表更換為微電腦瓦斯表用戶，換裝率超過40%，希望在2024年將全市所有使用傳統瓦斯機械表都更換成微電腦瓦斯表。

王三中指出，依規定瓦斯表使用10年後，就應更換成新表，因瓦斯表老舊可能發生失準與腐蝕漏氣。

他說，天然瓦斯用戶管線每2年有1次免費定期檢查，民眾接到定檢服務通知單後，注意「2要、2不要」，包含要電話查證與確認廠商公司名稱、不要接受推銷與現場付費，且天然瓦斯公司若要更換器材，不會現場收費、推銷器材與零件。

北市 地震

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