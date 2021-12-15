消防員加班24小時僅換1天補休 北市議員要求改善

消防員工作權益促進會與北市議員邱威傑、徐巧芯今舉辦記者會，指出公務員加班時數達8小時，可申請1天補休，但消防員卻是以24小時折算1天補休並不合理，盼北市消防局能完善勤休制度，也希望消防局能召開防護小組會議並邀請基層消防團體參與，保障消防員職業安全；至於夜間捕蜂捉蛇勤務，也要求應回歸動保處，而非增加消防員勤務。

對此，北市消防局副局長畢幼明回應，消防員勤務安排為「勤一休一」，若改為8小時補休1天，超勤時數能1次休3天，應以24小時補休1天折算，且因人力、預算不足，各地分局所最多休5分之3人數，強調「目前這個制度就是最好的」。

另外，針對防護小組會議部分，畢幼明說，消防局相當重視同仁福利待遇、職業安全，該加強的部分都不排除任何可能，明年開始就會找外勤同仁共同開會，而夜間捕蜂捉蛇勤務，會與動保處協調。

徐巧芯表示，依法消防員的勤務時間皆以8小時為原則，必要時得酌情延長，應視為加班工時，然而北市消防員申請補休時，卻需要以24小時的加班時間去折算1天的補休，而同樣為輪班制的公務人員，都是以8小時折算1天補休，消防局的作法非常不合理，應正視問題，完善勤休制度，別讓基層消防員權益受損。

邱威傑指出，依法北市消防局應組成防護小組，他認為小組應納入基層消防員，方能反映第一線情況，然而消防局的防護小組不僅缺乏基層代表，更沒有實質召開過會議。

邱威傑說，因為沒落實防護小組制度，若發生事故，消防局只能檢討同仁是否有落實SOP，如果確認有落實，就只能再次進行宣導同仁落實相關規定，沒有其他改善措施，導致相同事故可能一再發生，呼籲消防局實質運作防護小組會議並邀請基層同仁參與討論。

另外，消防員工作權益促進會的藍毓傑提到，捕蜂捉蛇的業務應該要回歸動保單位，但是消防局卻完全沒有提到相關的政策方向，仍舊將原本屬於北市動保處的業務，以夜間無人力為由，讓消防員承擔捕風捉蛇業務。