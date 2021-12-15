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汐止往內湖八連路3段土石崩 蜘蛛人攀岩爬壁穩邊坡

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區八連路3段一處順向坡土石崩落，市府農業局已完成復建工程。圖／新北市農業局提供
新北市汐止區八連路3段一處順向坡土石崩落，市府農業局已完成復建工程。圖／新北市農業局提供

新北市汐止區八連路3段指標4.5K一處順向坡，今年6月間因豪雨造成土石崩落，危及人車安全。市府農業局辦理災害復建工程規劃設計，施工穩固邊坡，工程昨天完工，讓當地居民能更安全通行。

農業局表示，汐止八連路3段是連接台北市內湖區重要山區道路，今年6月間因豪雨造成土石崩落，事發地點是順向坡，坡面陡峭，加上岩石破碎風化嚴重，汛期來臨時常常伴隨落石發生。

山壁崩塌後，農業局擬妥復建工程方案，由施工人員攜帶岩石打除工具進場，攀爬邊坡作業。由於踩踏的地方都是嚴重風化裸露岩塊，打除危石時有人員墜落風危險，大幅增加施工難度。

農業局派出專業邊坡「蜘蛛人」施工團隊，配備個人防護用具，繫掛安全母索及工作繩攀爬邊坡，以兩人為一組施工，除了提升工作效率，也能互相照應彼此的安全。

農業局長李玟說，這項邊坡復建工程如果以大型機具作業，會占用道路空間，影響民眾通行，因此出動「蜘蛛人」攀爬邊坡清除風岩石，縮小封路範圍，施工期間人車仍能通行。

新北市汐止區八連路3段一處順向坡土石崩落，工程人員以吊掛方式作業，施工期間人車仍能通行。圖／新北市農業局提供
新北市汐止區八連路3段一處順向坡土石崩落，工程人員以吊掛方式作業，施工期間人車仍能通行。圖／新北市農業局提供
新北市汐止區八連路3段一處順向坡土石崩落，危及人車安全。圖／新北市農業局提供
新北市汐止區八連路3段一處順向坡土石崩落，危及人車安全。圖／新北市農業局提供

汐止

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