汐止往內湖八連路3段土石崩 蜘蛛人攀岩爬壁穩邊坡

新北市汐止區八連路3段指標4.5K一處順向坡，今年6月間因豪雨造成土石崩落，危及人車安全。市府農業局辦理災害復建工程規劃設計，施工穩固邊坡，工程昨天完工，讓當地居民能更安全通行。

農業局表示，汐止八連路3段是連接台北市內湖區重要山區道路，今年6月間因豪雨造成土石崩落，事發地點是順向坡，坡面陡峭，加上岩石破碎風化嚴重，汛期來臨時常常伴隨落石發生。

山壁崩塌後，農業局擬妥復建工程方案，由施工人員攜帶岩石打除工具進場，攀爬邊坡作業。由於踩踏的地方都是嚴重風化裸露岩塊，打除危石時有人員墜落風危險，大幅增加施工難度。

農業局派出專業邊坡「蜘蛛人」施工團隊，配備個人防護用具，繫掛安全母索及工作繩攀爬邊坡，以兩人為一組施工，除了提升工作效率，也能互相照應彼此的安全。