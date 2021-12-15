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台61施工封閉大車湧村落 學甲警護童執法

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
學甲警方安排學生上下學時加強護童勤務。圖 ／警方提供
學甲警方安排學生上下學時加強護童勤務。圖 ／警方提供

台61線西濱快速公路台南北門、將軍段近日因近來施工，車輛被迫改道，大車進出社區頻繁，考量居民安全，警方將禁止20噸以上大貨車由三寮灣交流道側車道（市道173甲線）進出，且將加強取締，籲請用路人配合。

台61線南鯤鯓橋至華安橋等9座橋鹽害橋面結構整修工程因施工，封閉台61封閉北門、三寮灣及將軍等3處交流道北上匝道，車輛到將軍交流道後須下匝道接平面道路，再上台61線或台84線快速道路。

不少居民向市議員謝財旺反應，許多大型車下交流道後，繼續直走台61線側車道（市道173甲線）到三寮灣村落，轉入南174線，部分路段寬僅3米，沿途有三慈國小及文山國小，上下學時大型車輛頻繁進出，影響學童用路安全。

學甲警分局長王子雄獲悉後，日前帶領交通組同仁前往會勘，謝財旺也邀集公路總局新營工務段及市府交通局、工務局、將軍區公所、北門區公所、交通警察大隊、學甲分局及當地文山里長李英信等商討改善措施。

警方說，初步達成共識，將禁止20噸以上大貨車由三寮灣交流道（市道173甲線）進入村落。另在將軍交流道北上車道，採取縮減車道至2.5公尺，迫使北上大型車輛下將軍交流道，只能右轉南312線再銜接台17線北上。

為保護學童安全，北門分駐所及將富派出所，在交通牌面及工程未完成前，先編排三慈國小、文山國小每天上下學時段護童勤務，也呼籲大型車駕駛人，務必遵守行車秩序，警未來將針對該路段強力取締。

學甲警在沿線設置20噸以上大貨車行駛路線告示牌。圖 ／警方提供
學甲警在沿線設置20噸以上大貨車行駛路線告示牌。圖 ／警方提供
警方在將軍交流道北上車道，採取縮減車道至2.5公尺，限縮大車駛入。圖 ／警方提供
警方在將軍交流道北上車道，採取縮減車道至2.5公尺，限縮大車駛入。圖 ／警方提供

北門 車道 警察

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