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新北暴走哥濫訴10餘件 消保官竟衰變瀆職被告

聯合報 / 記者李定宇江婉儀／新北即時報導
新北市消費者服務中心接受民眾申訴消費爭議。記者李定宇／攝影
新北市消費者服務中心接受民眾申訴消費爭議。記者李定宇／攝影

一名男子最近一口氣向新北市消費者服務中心提出10餘件申訴案，對象有航空公司、知名餐廳、電器公司及手機業者等，因使用假地址未補正，巿府不受理，他不僅到場咆哮，還告消保官瀆職，連協助處理的志工、駐衛警等人一併被告。法制局長吳宗憲說，將研議告此人誣告。

新北市消保官表示，民眾提出消費爭議申訴應依「消費爭議申訴案件處理要點」規定書面提出，並載明申訴人姓名、出生年月日、通訊地址等真實資訊，資料不完整或不正確民眾應補正，逾期未補則不受理。

這名讓新北公務員聞之色變的暴走哥，提出消費申訴的內容大同小異，只寫「業者答應要賠錢或賠商品但都沒有下文」，甚至對現已無法查證的多年前食物變質或服務不周提出申訴，與一般消費者寫明事件發生時間及經過完全不同，且10餘件申訴字跡相同卻使用不同姓名，經要求補正後才更改。

不少業者收到申訴後，表示根本沒暴走哥消費紀錄，也有業者表示與暴走哥確實有消費關係，但所言全非事實，包括申訴故障電器及故障手機分別是10年前及5年前購買。但有業者不堪暴走哥電話威脅恐嚇認賠了事，以為已息事寧人，卻還是收到暴走哥更多申訴要求賠償。

暴走哥申訴案經消保官過濾後，要求將不符規定的申訴案件補正，不料暴走哥對此相當不滿，認為消保官吃案，多次到消保官室高聲要求消保官出面處理，甚至勸導的志工、科長、駐衛警及消保官等人全部被他提告。

新北市消保官表示，消費申訴依法應使用真實姓名，才能確定當事人的消費關係，暴走哥使用假名或假地址濫行申訴，涉及刑法使公務員登載不實罪，對公務員及志工濫訴部分待不起訴後再行研議後續處置方式，對濫用消保資源來勒索業者的惡行絕不寬貸。

新北市法制局長吳宗憲則表示，消保官職責為保護消費者權益，但若有民眾想藉消保官介入之名行勒索業者的之實，法制局決不寬貸，對於濫行對依法執行職務公務員所提刑事告訴，法制局絕對力挺同仁，待獲得不起訴處分後，若民眾涉有誣告罪嫌，法制局研議視情況提出誣告告訴，徹底杜絕濫訴情形，將消保資源留給真正需要民眾。

消保官 公務員

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