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質疑政治操作...柯文哲自購疫苗28億元預算 議會全刪了
台北市長柯文哲原編列28億元自購買第3劑疫苗，近期表示不買了，但要保留1000元預算科目，必要時再追加。北市議會警政衛生委員會今審查這筆預算時，議員意見多，有議員認為，這筆預算應全刪、還有議員認為保留1000元，經委員會討論，最後決定28億全刪。
柯文哲今天下午拜會委員會，剛好遇到議員正審查此筆預算，議員問，「我們已刪了，可以不保留嗎？」柯文哲聽聞表示，「好啦好啦，你們說怎樣就怎樣」。
民進黨北市議會黨團總召梁文傑表示，市府的這筆28億元預算可以直接刪掉，警政衛生委員會第二召集人簡舒培也認為應直接刪，甚至民進黨議員阮昭雄也問衛生局，過去中央就強調疫苗須由中央統籌，編列前有無問中央？質疑柯文哲自購疫苗僅是政治操作、把議會當成傻子。
民進黨議員許淑華也批評，柯市府購買疫苗從頭到尾是假議題，國民黨議員陳永德則說，沒必要浪費納稅人的錢，連保留科目1000元都不需要，應該直接刪。 不過議員李傅中武則認為，將預算科目保留下修至1000元比較有彈性，因為雖然現在中央說疫苗夠，但未來很難講。無黨籍議員陳建銘也說，28億元買疫苗已無必要，但建議保留科目1000元。
最後警政衛生委員會討論會達共識，決定將28元億的疫苗預算全數刪除，柯文哲聽到委員會預算全刪，柯文哲說，「好啦好啦，你們說怎樣就怎樣」。
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