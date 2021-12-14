新北第3胎生育補助 擬從2萬提高到3萬元

新北市議會今審議預算，黨團協商通過第三胎生育補助，由2萬提升至3萬，經大會議決通過。新北市府民政局長柯慶忠表示，尊重議會的決議，將研議修正「新北市政府發放婦女生育獎勵金補助要點」。

民進黨團幹部表示，台灣人口老化去年度已經進入到死亡交叉，且據民政局111年度所編列之預算，可推測每年新北約誕生26310名新生兒，相比起110年度預算5.26億減列約2300萬，相當於減少1150名新生兒；新北多年以來生育津貼都是兩萬元，對比台北市第三胎後，每胎補助2.5萬元及桃園市從第一胎就開始補助3萬元來說，新北市已經相當落後。

民進黨團的提案在各黨團協商中通過並送大會議決，黨團指出，市府務必逐年提升生育紅利減緩少子化的幅度甚至扭轉少子化的頹勢。柯慶忠則說，尊重議會決議，若以去年新北市第3胎人數2986人計算，歲出將增加2986萬元。