「台北通」遭質疑侵個資 議會今暫擱相關預算

台北市長柯文哲推動的「台北通」App，頻遭質疑侵犯個資，台北市議會財建委員會下午審資訊局預算時，台北市議員林亮君、苗博雅質疑台北通收集民眾身分證字號及性別資料，且未先告知就進行人流分析等非防疫用途，包括去年跨年活動的實聯制，竟能夠統計男女的人數？要求北市府立即停止台北通實名制及大數據中心的個資應用，財建委員會最後也決議將台北通的預算暫擱。

林亮君說，根據大數據中心實聯制儀表板的截圖，明明應該只有提供電話與地點代碼，但為什麼台北市能夠做出GIS定位，能夠統計出男女的人數？

林亮君指出，GIS 定位，應是利用商家向北市申請 QRCode 時留下的地址達成，只要越多商家使用市府QRCode，市府就能掌握越多 GIS 定位點；而要能夠在不單收集性別資訊的情況下完成性別統計，答案只有一個，使用MyCode 與台北通實聯制功能民眾提供的身分證字號。

林亮君說，過去市府面對質疑，市府總是辯稱自己遵守個資法，但是這個儀表板截圖，卻顯示市府在民眾沒有知情同意下進行目的外運用，也不符合公共利益的例外條款。這樣的濫用之所以能夠存在一年多的時間，正是因為台北市不透明的數位化政策、以及對個人資料保護的漠視。

對於去年跨年的實聯制，資訊局長呂新科指出，據去年防疫指引，當時沒有實聯制的辦法，很多人用Google表單，台北市是使用MyCode，中央到今年5月推出唐鳳的簡訊實名制，才有標準做法，台北通也開始與中央做整合。

呂新科說，議員要求台北通做統合授權，但各項目的授權要先關閉，例如圖書館的授權，要民眾的同意才能啟用，現在台北通各項的服務，都會加上授權，都要民眾同意使用個資 ，例如北市陳情系統，要進入前也要民眾同意。

呂新科說，因台北通功能太多，的確民眾會擔心，資訊局會做「門匣」， 未來進去後，很多功能在沒有授權下將無法使用，除非同意，這樣比較不會有爭議，台北通的這項改版，正在進行中。