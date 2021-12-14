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台北馬個資外洩惹議 明年度預算險遭暫擱

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
去年台北馬拉松盛況，今年即將在12月19日開跑。記者季相儒／攝影
去年台北馬拉松盛況，今年即將在12月19日開跑。記者季相儒／攝影

台北馬拉松即將在12月19日開跑，但開跑前卻傳出跑者個資遭到外洩、多名跑者遭到詐騙。台北馬拉松相關預算備受關注，580萬元預算一度險遭暫擱。議員王閔生表示，台北馬雖然是用0元標案給得標廠商，市府可以得到廠商收入的50%，但是廠商應提供收支狀況，才能知道回饋是否值得，「難道他拉了一億生意，我們也只拿五千萬？」

北市教育委員會今天審查台北馬拉松活動預算，委員會問及馬拉松跑者個資外洩一事，體育局長李再立表示，台北馬拉松是標給中華民國路跑協會共同主辦，是0元標案，採取最有利標方式辦理。有關詐騙事件，是由於報名系統跟官網放在同一個系統，遭駭客入侵，目前已加強防火牆；他也呼籲，民眾若被詐騙，要前往派出所報案。

另外，台北馬拉松的主辦單位是中華民國路跑協會、中華民國田徑協會和北市府，王閔生質疑為何市府給錢，還要讓其它單位掛名主辦頭銜。

李再立說明，中華民國田徑協會有國際授權資格，像是邀請國外跑者、執行檢疫流程都需要負責。至於市府經由此標案可以得到的廠商結餘50%。

王閔生表示，台北馬雖然是用0元標案給得標廠商，但是北市府也有編列預算，而且廠商可以舉辦冠名活動、拉贊助等都可以得到收入，雖說市府可以得到廠商收入的50%，但應要求廠商提供收支狀況，才能知道回饋是否值得，未來他也將針對馬拉松相關預算進行質詢。

台北市教育委員會決議，台北馬拉松活動預算國際認證費380萬元、活動相關費200萬元，最終預算通過。

馬拉松 北市 個資

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