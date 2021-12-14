大鵬抽水站今起三階工程 影響新店環河、中正路交通

為提升新店環河路及中正路口週邊區域防洪能力，新北水利局今起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下環河路往台北方向之車輛，呼籲用路人減速慢行，並遵循相關指示行駛。

新北水利局持續進行「大鵬抽水站新建工程」，其中環河路（台北往新店方向）最靠外線2個車道箱涵目前已階段性施作完成，因此今起辦理第三階段工程，該工程受限地下管線影響，因此過路箱涵必須採明挖方式進行，影響區域內車輛通行。