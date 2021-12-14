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大鵬抽水站今起三階工程 影響新店環河、中正路交通

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北水利局昨起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下環河路往台北方向之車輛。圖／新北水利局提供
新北水利局昨起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下環河路往台北方向之車輛。圖／新北水利局提供

為提升新店環河路及中正路口週邊區域防洪能力，新北水利局今起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下環河路往台北方向之車輛，呼籲用路人減速慢行，並遵循相關指示行駛。

新北水利局持續進行「大鵬抽水站新建工程」，其中環河路（台北往新店方向）最靠外線2個車道箱涵目前已階段性施作完成，因此今起辦理第三階段工程，該工程受限地下管線影響，因此過路箱涵必須採明挖方式進行，影響區域內車輛通行。

水利局提醒，由台北市往新店方向直行及左轉中正路的行駛車輛將遭受影響，請遵循相關指示行駛；另因車道調撥，請秀朗橋下環河路匝道往台北方向車輛，需配合匝道儀控管制小心行駛及減速慢行，環河路主線道箱涵預計再施作約85天，整體工程預計明年8月完成。

新北水利局昨起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下環河路往台北方向之車輛。圖／新北水利局提供
新北水利局昨起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下環河路往台北方向之車輛。圖／新北水利局提供

水利局 新北

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