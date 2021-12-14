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敬老金覆議案送議會 柯文哲：戰到最後一秒

中央社 / 台北14日電
台北市長柯文哲（中）赴議會拜會議長陳錦祥（右）、各委員會議員，並贈送橘子感謝。聯合報記者曾吉松／攝影
台北市長柯文哲（中）赴議會拜會議長陳錦祥（右）、各委員會議員，並贈送橘子感謝。聯合報記者曾吉松／攝影

北市重陽敬老金覆議案將送市議會審查，市長柯文哲表示，提覆議案是市府義務，審查是議會的權利，會盡力去拜訪說明，戰到最後一秒，「真的不行再看下一步怎麼處理」。

台北市長柯文哲與台北市議會議長陳錦祥今至議會各委員會致意送水果禮盒，之後接受媒體聯訪被問及重陽敬老金提覆議案一事。

柯文哲表示「提出覆議是我們的義務，審查是議會的權利」，會盡力去拜訪與說明，會戰到最後一秒，真的不行再看下一步怎麼打算。

媒體追問國、民兩黨似乎都不讓柯文哲去大會說明，柯文哲僅表示，爭取說明機會也是市府義務，要不要讓市府說明是議會的決定，一切依法行政。

此外，媒體詢問副市長黃珊珊在臉書上表示，檢疫方案10+4與7+7專案都是在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron肆虐前的決定，防疫旅館都被訂滿，若不幸疫情爆發也改不回來，是「無法挽回的決策」。

黃珊珊表示，以最壞的打算做最好的準備，包含適用7+7回國的民眾，登機前48小時要告知家人是否已接種2劑疫苗才能回家，但就怕有人謊報造成破口。

柯文哲則說，最近在討論檢疫出關的SOP要不要加測抗體，確定民眾體內有足夠保護力再解除隔離。

柯文哲 北市 重陽敬老金

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