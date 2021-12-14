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防洪高度不足常塞車 新北平溪平菁舊橋明起封橋改建
菁桐老街是新北知名觀光景點，一旁的平菁橋服務超過50年，但防洪高度不足、道路線形不佳，公車停等遊客上下車時常造成車流回堵。新北工務局計畫改建，並從明日起實施封路改道至明年8月。
新工處說明，平菁橋呈Y字型，由新、舊兩座橋梁組成，其中舊橋於民國55年完工、新橋是82年完工，這次工程規劃拆除舊橋後原地改建新橋，橋面寬度從原來的4.3公尺拓寬為7公尺，並將縫合原有Y字型道路線型與既有的平菁橋新橋結合。
新工處提醒，工程期間幾乎都會採單車道雙向輪放通行，並從明日起至明年8月實施，而車流量較大的春節及天燈節期間則會恢復原雙向單線通行，整體工程預計於明年9月完工。
工務局長詹榮鋒強調，平菁橋舊橋改建採用鋼構造，可有效提升橋梁承載能力及耐震強度，而橋面除拓寬並增設人行道外，也會調整公車停等區位置，讓觀光的人車動線更舒暢，解決壅塞問題，提升觀光品質。
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