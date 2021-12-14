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瑞芳四腳亭共融遊戲場開玩 親子同樂樂開懷

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區四腳亭共融遊戲場啟用，市議員林裔綺和上天里里長林瑞明親自試玩各項設施，不僅小孩開心，就連大人也玩得不亦樂乎。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區四腳亭共融遊戲場啟用，市議員林裔綺和上天里里長林瑞明親自試玩各項設施，不僅小孩開心，就連大人也玩得不亦樂乎。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區瑞慶橋下基隆河左岸的四腳亭共融遊戲場，是新北市政府高灘地工程管理處於瑞芳地區設置的第一座共融遊戲場，以在地特色為主題打造特色共融遊戲場，今(14)日市議員林裔綺和在地上天里里長林瑞明親自試玩各項設施，不僅小孩開心，就連大人也玩得不亦樂乎。

上天里長林瑞明說，位於四腳亭遊戲場旁的四腳亭河邊公園，是附近居民熱門的休閒運動場地，每日清晨及黃昏時，總有許多大朋友小朋友來運動、散步，現在遊戲場正式開放使用，天氣一放晴就有許多家長帶著小朋友來玩。

今天天氣放晴，議員林裔綺也揪里長林瑞明到現場實地玩起各項設施，只見兩人一下子盪鞦韆，翹翹板，一下子鑽水管，似乎比小朋友玩得還開心，而且遊戲場周邊還貼心設計有水龍頭，讓大人小孩在遊憩前後勤洗手，兼顧自身防疫工作。

新北市議員林裔綺說，四腳亭遊戲場原來是四腳亭河邊公園旁的一片草地，施工團隊以3座水管設施、1座站立式翹翹板等遊具，營造如粗坑口煤窯及四腳亭砲台等在地特色，並結合原有草地打造8座地景草丘，提供孩子們跑、跳、躲的趣味性玩樂空間。此外，場內也提供2座鞦韆，其中1座為可供親子一同使用的共融式鞦韆，讓大小朋友可以共同參與遊戲，更豐富了遊戲場的趣味性。

瑞芳

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