體恤雙溪區長輩居多 三重獅子會捐社福專車

體恤到雙溪區幅員遼闊，人口又都是長輩居多，為此三重獅子會今(14)日特別捐贈一台全新的交通車給雙溪區公所作使用，讓長者就醫或訪視關懷等等，都能得到更加便捷與安全的交通，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多人認識雙溪這個美麗的城鎮。

接下手中的鑰匙，象徵捐車儀式圓滿成功，三重獅子會今(14)日一行人來到雙溪區，捐贈區公所一台社福專車，讓幅員遼闊，交通不易抵達的地區，能夠用這台車輛趴趴走，造福民眾，包括社會局，里長，等單位都前來共襄盛舉。

三重獅子會會長陳振福說，這次很榮幸來到雙溪區，感謝區長給三重獅子會這個機會服務鄉里，讓這台交通車能為需要的雙溪民眾帶來便利，無論是長者就醫或訪視關懷等等，都能得到更加便捷與安全的交通，也希望藉此拋磚引玉，帶動更多人認識雙溪這個美麗的城鎮。

新北市社會局副局長許秀能說，雙溪地區幅員遼闊，65歲長者以上就有兩千三百多人，其中，獨居的長者也有179位，三重獅子會多年來皆秉持著「取之於社會、用之於社會、樂於助人、關懷群眾」之博愛精神，這次捐贈雙溪區社福專車，有了這輛社福專車，可以協助載送長者前往銀髮俱樂部或是老人共餐等活動，促進長者參加社區多項活動，落實關懷長者的工作。