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超恐怖車站 交通部推動汐科站月台拓寬開缺口

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐科火車站在網路上更被評為超恐怖車站，針對月台拓寬及增開缺口，交通部在明年中完成第一階段的細部評估。 圖／觀天下有線電視提供
汐科火車站在網路上更被評為超恐怖車站，針對月台拓寬及增開缺口，交通部在明年中完成第一階段的細部評估。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的汐科火車站因為月台實在太窄，當火車站快速通過真的好危險，在網路上更被評為超恐怖車站，所以，今(14)日交通部長王國材、立法委員賴品妤、沈發惠服務處、台鐵就會勘，要求針對月台拓寬及增開缺口，在明年中完成第一階段的細部評估。

交通部長王國材表示，現在汐科火車站南北出口大概有500多公尺，那汐科站現在算是台鐵通勤的大站，整個在裡面行走有一些危險，所以今天來看有沒有另外的空間，像是中央站區現在用來緊急逃生的出口，可以做一些改善，初步認為有增設出口的空間。

另外，交通部長王國材也請鐵道局針對沿路包括人行的通道、出站以後的人行道，這部分可能還要跟新市政府做一些討論，希望汐科這麼大的一個站，乘客也是安全的、便利的來搭乘。至於針對月台，因為目前有些地方太過狹窄，有些危險，有請鐵道局在建築可能的範圍內有一些地方可以拓寬。

立法委員賴品妤指出，汐科站整體站體設計已經被詬病好多年了，包括南北兩端出入口實在距離太遙遠了、月台太過狹小，在汐止人口越來越多，搭火車人潮越來越多的情況下，這是非常危險的，今天很高興交通部長會同相相關部會來會勘，今天有確定了，詬病多年的汐科站的設計終於要去改變，主要的改變包括南北出入口太遠，會在中間做開口，只出不進的單向開口，此外，月台也會拓寬，至於期程可能要等第一階段的細部規劃出來才知道，剛剛鐵道局是抓33個月，認為這樣的期程對汐止朋友來說太久了，部長也有允諾等第一階段的細部規劃出來會再去討論，如何將施工期壓縮到最短，讓汐止的朋友能夠最快的用到改變好的汐科火車站。

立委沈發惠服務處主任田永豐說，沈發惠委員關心汐科站已經十幾年，很開心能夠爭取改善，尤其汐科站人流很多，光是去年109年從汐科站上車就有321萬人次，下車也有322萬人次，但一直都只是簡易車站等級，月台太窄也一直讓人詬病，所以，今天部長實地考察，能夠做站體具體改善，也很樂見，讓汐科火車站能夠更符合地方需求。

火車站 汐止 王國材 賴品妤

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