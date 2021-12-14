越夜越美麗金山立體停車場 試營運期免費停車

眾所期盼的金山立體停車場終於在市長侯友宜搖起聖誕鈴宣告停車場正式啟用，規劃350個汽車位、100個機車位，一樓是小農市集，還有停車場大樓美麗的燈光，越夜越美麗，於13日中午起試營運，試營運期開放免費停車，明年元旦起正式收費。

新北市長侯友宜指出，特別選在晚上舉辦典禮，就是因為停車場大樓美麗的燈光，越夜越漂亮，加上翻新整建的中山溫泉公園，可望帶動金山的觀光休閒產業，讓遊客到金山久留，甚至住上一晚，深度體驗金山當地的人文風情。

金山立體停車場是青春山海線首座全智慧化立體停車場，規劃350個汽車位、100個機車位，一樓規劃小農市集行銷在地產業，頂樓則設計景觀瞭望台和風雨頂板，提供大型集會活動使用。

新北市交通局長鍾鳴時表示，金山立體停車場工程總經費4 億859萬元，為地下一層、地上四層建物，樓層採挑高設計，週日晚間啟用並已經於13日中午起試營運，在試營運期間開放免費停車，而明年元旦起正式收費，全智慧化的停車場，建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等系統，建築外觀光影絢爛成為北海岸夜間新地標，遊客將可到金山從早玩到晚，感受金山白天、黑夜的不同魅力。