快訊

獨／調查局驚爆調查官上暗網買黑槍 檢方偵辦調職

1212變電所起火事故 約3萬戶停電用戶扣減當期電費5%

享受每個人生階段 金山醫院巡迴講座好療癒

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
新北市社會局與台大醫院金山分院攜手推出「晚美人生-遺愛不留遺憾」藝術巡迴講座，帶領長輩進入老年幸福又有保障的人生。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市社會局與台大醫院金山分院攜手推出「晚美人生-遺愛不留遺憾」藝術巡迴講座，帶領長輩進入老年幸福又有保障的人生。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市社會局與台大醫院金山分院攜手推出「晚美人生-遺愛不留遺憾」藝術巡迴講座，石門區場次來到充滿療癒、藝術氣息的藝術雕塑中心，規劃心理師、營養師以及藝術家張子隆教授要來帶領長輩進入老年幸福又有保障的人生。

台大醫院金山分院醫務秘書徐愫萱表示，這是第二年金山醫院與社會局攜手推出專為長輩設計的巡迴講座，榮辱與長輩息息相關的八大主題，讓長輩們能夠規劃自我的晚年人生，讓長輩們可以享受每一個人生階段，活出晚美人生。

台大醫院金山分院規劃一系列的銀髮課程，從心靈保健到醫療保健，還有財產保護以及抒壓藝術手作，石門的場次還特別來到藝術家張子隆教授的工作室，讓長輩們在充滿放鬆、藝文氛圍的場域，與老朋友們感受一起活動聽講座的樂趣。

藝術家張子隆教授指出，課程中帶領的葉脈製作書籤的藝術抒壓手作，所用的葉片全都取材自石門藝術雕塑中心裡的花卉、樹木葉片，透過刷葉脈的過程讓長輩們看見每一片葉脈的獨一無二，也藉由美麗的葉脈書籤療癒身心，享受晚美人生的每一個片刻。

台大醫院 金山 石門

延伸閱讀

時尚仙人蒂妲史雲頓當評審 香奈兒頒發首屆卓越大獎

VIVE Arts即將推出全新的全球化藝術品交易平台

美女妹妹媽媽超狂藝術背景 臧芮軒開餐廳百萬蒸發好慘

好讀周報／35億藝術捐款唐騮千夫婦金援 大都會博物館打造新館

相關新聞

中港大排1.8公里超美耶誕燈飾 今展出並接明年光雕秀

歡樂耶誕城是新北年度盛典，水利局也跟上熱潮，將於新莊中港大排布置色彩繽紛的聖誕裝扮，打造全長1.8公里河廊燈飾，營造節慶...

大鵬抽水站今起三階工程 影響新店環河、中正路交通

為提升新店環河路及中正路口週邊區域防洪能力，新北水利局今起辦理「大鵬抽水站」三階工程，將影響北市往新店方向，以及秀朗橋下...

影／拜會議員頻被嗆 柯文哲：一片祥和只有北韓才有

台北市議會上月闖關通過「台北市重陽禮金致送自治條例」，要求恢復發重陽敬老金，不過市長柯文哲堅持提覆議，議會明天將政黨協商...

新北第3胎生育補助 擬從2萬提高到3萬元

新北市議會今審議預算，黨團協商通過第三胎生育補助，由2萬提升至3萬，經大會議決通過。新北市府民政局長柯慶忠表示，尊重議會...

「台北通」遭質疑侵個資 議會今暫擱相關預算

台北市長柯文哲推動的「台北通」App，頻遭質疑侵犯個資，台北市議會財建委員會下午審資訊局預算時，台北市議員林亮君、苗博雅...

台北馬個資外洩惹議 明年度預算險遭暫擱

台北馬拉松即將在12月19日開跑，但開跑前卻傳出跑者個資遭到外洩、多名跑者遭到詐騙。台北馬拉松相關預算備受關注，580萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。