享受每個人生階段 金山醫院巡迴講座好療癒

新北市社會局與台大醫院金山分院攜手推出「晚美人生-遺愛不留遺憾」藝術巡迴講座，石門區場次來到充滿療癒、藝術氣息的藝術雕塑中心，規劃心理師、營養師以及藝術家張子隆教授要來帶領長輩進入老年幸福又有保障的人生。

台大醫院金山分院醫務秘書徐愫萱表示，這是第二年金山醫院與社會局攜手推出專為長輩設計的巡迴講座，榮辱與長輩息息相關的八大主題，讓長輩們能夠規劃自我的晚年人生，讓長輩們可以享受每一個人生階段，活出晚美人生。

台大醫院金山分院規劃一系列的銀髮課程，從心靈保健到醫療保健，還有財產保護以及抒壓藝術手作，石門的場次還特別來到藝術家張子隆教授的工作室，讓長輩們在充滿放鬆、藝文氛圍的場域，與老朋友們感受一起活動聽講座的樂趣。

藝術家張子隆教授指出，課程中帶領的葉脈製作書籤的藝術抒壓手作，所用的葉片全都取材自石門藝術雕塑中心裡的花卉、樹木葉片，透過刷葉脈的過程讓長輩們看見每一片葉脈的獨一無二，也藉由美麗的葉脈書籤療癒身心，享受晚美人生的每一個片刻。