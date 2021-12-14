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公寓大廈化糞池改設汙水坑 北市最高補助12萬元

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市衛生下水道工程處主動前往社區內宣導廢除化糞池、改設汙水池政策，提高住戶申請率。圖／北市衛工處提供
北市衛生下水道工程處主動前往社區內宣導廢除化糞池、改設汙水池政策，提高住戶申請率。圖／北市衛工處提供

為提升汙水用戶接管普及率，北市衛生下水道工程處主動出擊輔導，進入社區向大樓住戶宣導廢除化糞池、改設汙水坑等措施與補助資訊，可提升生活品質，今年度的申請案件量，較去年多了約6成，經鑑定符合改設資格，每處可補助5萬2000元到12萬元。

衛工處長林昆虎表示，北市汙水用戶接管普及率已逾8成，雖已領先全國，但仍有21萬逾戶因位於山區或管線障礙、施工空間條件不足、老舊社區都更程序、無接管意願等原因遲遲未辦理接管，使接管速度無法快速推進。

林昆虎指出，衛工處今年特別推動環保局列管6層樓以上設有公寓大廈管理委員會且還在使用化糞池的大樓，主動走入社區向大樓住戶說明廢除化糞池、改設汙水坑等措施與補助資訊並進行意願調查，打破過去被動受理的方式，改採主動出擊輔導的策略，以增加住戶改管意願，經統計，今年的申請案件量較去年增加約6成。

桂林路某社區管委會說，接入公共汙水下水道雖然會開始收使用費，但化糞池廢除，可省下每年抽肥費、電費跟馬達修繕更新費，若抽水馬達無預警故障，無法及時找到廠商處理，造成住戶不便，且化糞池汙水滿溢善後的花費更是一筆不小支出，經優劣分析並開會取得住戶同意，立即向衛工處申請廢除化糞池改管補助，「現在已經不用煩惱那些問題」。

住戶林太太說，3年內抽肥費用1車3500元漲到8500元，且不懂得維護保養，馬桶無法沖廁以為化糞池滿塞，結果是抽水馬達故障，更換費用高達2萬8000元，很感謝衛工處有提供廢除化糞池改管補助。

北市衛工處表示，廢除化糞池或改設為汙水坑，民眾無須再抽水肥，不僅節省維護管理費用，更可減少沼氣、異味及孳生蚊蟲，家戶汙水順著汙水下水道流至汙水處理廠，有助於改善生活環境，只要是1999年2月13日前領得建照，經專業人員免費鑑定符合補助資格者，每處可補助5萬2000元到12萬元。

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