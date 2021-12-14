士林幼兒園老人小孩沒電梯搭 議員：預算被拿掉

台北市立士林幼兒園校舍屋齡45年，1、2樓做為幼兒園使用，3樓則為里民活動中心，為讓長者和小朋友能更便利，教育局與民政局共同討論編列預算增建電梯。台北市議員陳重文指出，原先雙方規劃要編列預算，但民政局沒有溝通，就把預算拿掉，讓小孩和老人沒電梯可用。在地里長也說，里民活動中心位在3樓，目前樓梯是外掛的，對長者來說相當危險。民政局表示，經過建築師初步評估結果不適合蓋電梯，才導致明年度預算未編列該項。

陳重文表示，由於該建築產權複雜，有一部分是公家的地，108年度教育委員會編列1億元預算，同意士林幼兒園與民政局買下該建物產權。另一方面雙方也希望能蓋電梯，方便學童、老人使用。

陳重文表示，這個案子還請建築師要送案子到教育委員會，讓他以為接下來會編增建電梯的預算，不料民政局未編列該預算。他批評，這電梯里民要用、小朋友要用，民政局竟用粗暴的方式，沒有跟幼兒園、教委會溝通，就把預算拿掉。

士林幼兒園表示，目前跟民政局積極溝通，已預計增建電梯，若是電梯蓋好，不只園生可以使用，社區居民前往3樓活動中心也能使用，盼未來能增加使用便利性。

士林區福華里長楊小莉指出，里民活動中心位在3樓，但是樓梯是外掛式，對長者來說相當危險，很替長者擔憂，因此爭取蓋電梯，尤其現在邁向老年化時代，政府應該多替長者考量，提供更友善的環境。

民政局表示，幼兒園和區公所原本希望要蓋電梯，有請建築師做評估報告，初步評估結果不適合蓋電梯，才導致明年度預算未編列該項，但是園所和里民還是希望以蓋電梯為目標，未來細部地質需要詳評 ，並且民政局一定會跟幼兒園討論後，才會開始增建。