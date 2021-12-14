防Omicron 北市要求醫事人員第3劑施打率達95%

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron來勢洶洶，台北市副市長蔡炳坤今天表示，為保護醫事人員及確保醫療院所正常運作，已要求各大醫院人員以第3劑疫苗施打率95%為目標。

蔡炳坤今天出席台北市觀傳局「110年穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫」成果發表會後接受媒體聯訪表示，市府對於新變異株Omicron非常關心，所以針對疫苗接種有3件重要事情宣布。

蔡炳坤指出，為了保護醫事人員並確保醫療院所能夠持續正常運轉，已要求各大醫院醫事人員施打第3劑疫苗，施打率以95%為目標，不適合打的人要提出說明，診所醫事人員則會透過公會協助造冊，希望第一線防疫人員第3劑疫苗施打率能接近100%。

台北市衛生局補充說明，衛生局作為北市醫療院所督導機關，預計比照流感疫苗的方式，要求醫療院所工作人員施打第3劑疫苗達到一定比率，並列入業務應配合事項，若醫療院所無法達到則須說明改進方案。

此外，蔡炳坤表示，中央已宣布明年元旦起第1到3及第7類對象和矯正機關、殯葬場所工作者須完整接種2劑疫苗，呼籲相關行業從業人員務必在17日前至各大醫院或花博完成接種，同時建議中央應建立罰則。

最後，蔡炳坤說，台北市將在16日啟動第2劑BNT疫苗校園接種，醫院跟學校已經媒合好了，相關配套都規劃好了，請家長放心，面對病毒威脅，會努力讓中學生都具有保護力。