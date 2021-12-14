愛心物資獨缺衛生棉 議員張彥彤捐5萬指定添購送弱勢

政府、民間組織救濟的物資包塞滿泡麵、米，往往不見衛生棉。台中市議員張彥彤在議會質詢，現場捐5萬元，指定協助社會局消滅月經貧窮計畫。社會局彭懷真局長在代表社會局接受捐款的同時，感謝張彥彤議員對弱勢女性市民的關懷，並表示市府也會關照女性需求的層面。

張彥彤表示，過去公部門對經濟弱勢民眾，政府除各項津貼，也會分配生活物資；長久以來所謂的生活物資通常就是指油鹽米麵，但經濟弱勢女性月經來卻缺衛生用品，影響身體健康，也傷害到女性同胞身而為人的平等與基本尊嚴，市府應重視。

所謂月經貧窮，是指經濟弱勢的女性由於貧窮，無法購買充足的衛生用品，導致用衛生紙或延長衛生用品更換時間的方式來應對，造成心理壓力，且延長更換可能影響健康。特別在新冠疫情期間，經濟壓力大，弱勢民眾優先買食物，生理用品有餘力才買，民間捐輸物資往往未考慮到這個面向。

各縣市政府面對此問題，作為不同。張彥彤說，台北市政府在校園內免費供應女性生理用品、新北市政府在偏鄉國高中女廁、50個食物銀行、14個社福中心和12個偏區公共親子中心提供免費女性生理用品、台南市府今年9月至11月試辦，提供17所偏鄉學校供學生使用。希望台中市加快腳步，提升經濟弱勢女性市民同胞的尊嚴與健康。