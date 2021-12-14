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憂公投門檻不過 葉元之發起板橋板南線宣講

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北議員葉元之擔憂投票人數不達門檻，因此發起「板橋板南線宣講計畫」。圖／葉元之提供
新北議員葉元之擔憂投票人數不達門檻，因此發起「板橋板南線宣講計畫」。圖／葉元之提供

12月18日的公投，即將在周六登場，藍綠兩黨紛紛展開最後衝刺。新北議員葉元之擔憂投票人數不達門檻，因此發起「板橋板南線宣講計畫」，陸續到板橋的板南線各捷運站宣講，今日上午到新埔捷運站宣講，身穿反萊豬衣服，呼籲民眾在12月18日踴躍投票，投下四個同意票。

葉元之表示，根據公投法的規定，公投案如果要過，不僅同意票要多於不同意票，而且同意票要超過25%，也就是要接近500萬票。如果沒達門檻，將功虧一簣；甚至仍有很多人還不知道這周六要投公投票，也有里民反映沒收到投票通知單，還有民眾誤以為反萊豬是要投不同意票，因此今天發起「板橋板南線宣講計畫」務必將票催出。

葉元之說，政府都不應讓人民吃到萊豬，蔡政府居然反其道而行，要進口含有萊劑的豬肉給民眾吃，而且還不加以標示。今天自己還帶著一隻，穿著反萊豬衣服的道具小豬上街宣講。此外，葉元之也強調，「公投綁大選」，可以省時省力又省工，浪費人民血汗錢，又能保障民主。

針對重啟核四公投、護藻礁公投案，葉元之說，在發電方式的選擇上，應該要用穩定的供電系統來取代會造成二氧化碳的天然氣發電，而且台灣不產天然氣，除了造成電價上漲外，遇到戰爭恐怕無電可用。所以反對建天然氣三接站，用乾淨的核電補足電力缺口，來保護自然生態。

公投 葉元之 萊豬

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