搶穆斯林商機 台北市再增15處景點旅宿認證

台北市2019年領先全台首創穆斯林友善景點輔導認證後，今年擴大「穆斯林友善景點暨旅宿輔導計畫」，今年新增15家穆斯林景點與旅宿，包括7處景點、7家旅館及全台北唯一1家民宿通過穆斯林認證。

台北市副市長蔡炳坤今天頒發給業者認證標章，蔡炳坤說，台北市的穆斯林友善旅館蟬聯全台之冠，除原先已獲認證的41家旅館外，今年再增7家旅館及1家民宿，共可提供超過900間客房接待穆斯林旅客。

根據北市府觀光傳播局2019年來台旅客在台北市消費及動向調查，台北市吸引穆斯林旅客到訪的原因，主要為風光景色宜人、民情風俗與文化及交通便利等，且遊客對環境衛生、語言溝通、人民友善等均高度肯定。

甚至今年7月，新加坡新月評等與萬事達卡組織發表2021年「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣也首度躋身為非伊斯蘭組織國家的第2名殊榮，與英國並列。

為提升穆斯林旅客的接待能量，今年北市觀傳局擴大輔導認證申請對象，透過實地訪查輔導、環境設施改善及人員教育訓練後，總計輔導7處景點、8家旅宿業取得穆斯林友善認證。

蔡炳坤說，今年5月疫情爆發，台北市首當其衝，各行各業工作、生活面臨挑戰，北市的穆斯林友善景點和旅館數量在疫情衝擊下仍持續增加，歸功於景點及旅宿業者的配合與支持。

今年輔導的旅館類型涵蓋廣泛，包括五星級酒店台北萬豪酒店、交通便利的天成大飯店、鄰近熱鬧商圈的文舺行旅及富驛時尚酒店、還有適合商務出差下榻的柯達大飯店長安館與敦南館、受年輕穆斯林喜歡的青年旅館如玩客棧，以及位於陽明山附近的全台北僅1家的民宿－楓の微笑會館，認證旅館類型多元，以滿足不同穆斯林客群的需求。

觀傳局今年首創輔導7家私人觀光休閒景點，包括台北伴手體驗館的郭元益博物館、位於陽明山竹子湖深受旅客歡迎的大梯田花卉生態農園、曹家花田香、財福海芋田及故鄉農園等4處、以及位於白石湖吊橋附近的農驛棧農場及白石森活休閒農場等2家也相繼加入。

觀傳局指出，旅遊安全已成為國際旅客選擇旅遊目的地之重要指標，臺灣防疫成效受到各國矚目，相信在未來國境開放後，台北有絕對的優勢能搶先吸引國際穆斯林朋友來遊玩。