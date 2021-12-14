台北燈節周五登場 1張圖看周邊交通管制、禁停範圍

2021台北燈節「七彩八寶新世界」自12月17日至26日在萬華艋舺舉行，17日晚間7時30分會在萬華站前廣場舉辦1小時的開幕活動，北市警察局表示，依以往經驗，賞燈人潮以晚間6至9時為高峰，同時正值下班尖峰時段，周邊道路交通車流量大，活動期間將進行交通管制措施，呼籲想要前往燈會民眾盡量搭乘大眾運輸。

北市警察局交通大隊說明，配合台北燈節活動，活動期間從下午4時至晚間11時將進行「交通管制」，包含康定路（長沙街-艋舺大道，含部分橫交巷道）雙向封閉，橫交道路可通行；和平西路東往西、西往東禁止左轉康定路，也不得迴轉，請用路人提前改道。

西園路（西園至大理、大理至西園路一段282巷）道路封閉；康定路101巷、172巷、188巷、250巷、278巷、287巷、372巷近康定路部分路段封閉；永福街、三水街、西園路一段203巷近康定路部分路段封閉，當地居民、店家憑證出入，路邊停車車輛只出不入。

活動期間從下午3時至晚間11時也將進行「停車管制」，禁止停車管制範圍包含康定路（長沙街至艋舺大道）、康定路372巷（大理街42巷至康定路）路邊停車格。

康定路（長沙街至艋舺大道）兩側騎樓、西園路）西園至大理）東側騎樓、西園路（大理至西園路一段282巷）兩側騎樓、康定路372巷（大理街42巷至康定）北側騎樓。

交大提醒，欲參與活動民眾，因活動周邊停車空間有限，周邊嚴禁違規停車，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾捷運 如龍山寺站、西門站等，再步行至活動會場。