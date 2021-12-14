鼓勵民眾打疫苗 新莊宏匯廣場送1300元優惠券

新莊宏匯廣場響應新北市府防疫作業，將於12月17日至19日，連續三天下午2點至晚間8點，在一樓咖啡廊道設置機動疫苗接種站，由新北市新泰綜合醫院執行接種。年滿18歲以上民眾(不限本國籍或外國籍)，莫德納疫苗隨到隨打、免預約，還可拿優惠券。

宏匯廣場說明，民眾施打完疫苗加碼贈送1300元十足抵用優惠券，也是目前商場加碼最優惠的機動疫苗接種站。連續3日、每日限量500份，完成疫苗接種後，持當日現場施打疫苗小黃卡與健保卡兌領，包含食衣住行育樂美共6種優惠券： 7樓美食街100元、9樓VR ZONE NEW TAIPEI體驗券2張、4樓adidas 100元、1F美麗庭園化妝品區200元、6樓信歐傢居 100元、1樓單車喜客100元；沒有使用門檻、直接現抵購物消費。

宏匯廣場指出，機動疫苗接種站現場有新北市新泰綜合醫院的專業團隊進駐。年滿18歲以上在台人士(不限國籍)符合以下條件者皆可施打；1.第一劑莫德納已間隔滿四周；2.完整施打兩劑已滿五個月，欲施打第三劑者；3.尚未接種任何一劑新冠疫苗者；4.第一劑AZ滿8周，欲混打莫德納者。請攜帶健保卡、身分證、黃色疫苗接種紀錄卡；未攜帶者恕無法接種。

宏匯廣場鄰近新北產業園區，新北市衛生局呼籲鄰近地區的企業主，提醒員工為符合明年1月1日起24類場域工作者均需完成2劑施打的規定，務必趕搭末班車完成接種，以免屆時每周都要完成自費篩檢，耗費時間與資源。