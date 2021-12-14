4大公投案12/18投票 新北首投族11萬1022人
4大公投案18日投票，新北市選舉委員會統計，新北市投票人數共有342萬7162人，其中年滿18歲首次具有公民投票權者有11萬1022人。
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案將於18日投票。
新北市選舉委員會今天上午召開記者會，選委會副總幹事黃堯章簡報指出，新北市投票權人數已於5日統計完成，共有342萬7162人，和前次民國107年全國性公民投票投票權人數337萬5513人相比，增加5萬1649人。
黃堯章表示，年滿18歲首次具有公民投票案投票資格者，計有11萬1022人；這次投開票所共2625處，相較第15任總統、副總統及第10屆立委選舉，增加66處，並招募選務工作人員約3萬9000人。
黃堯章說明，這次公投案雖因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延後投票日，但投票權人仍以原投票日110年8月28日前年滿18歲，且在中華民國繼續居住6個月以上者，方有投票權資格。
此外，黃堯章強調，110年8月9日以後戶籍遷出者，仍須返回原戶籍地投票，也就是8月8日前的戶籍地。
選委會表示，各區公所將於15日前送達公報及投票通知單至各家戶，如要申請國民身分證補（換）發，請於17日前至全國任一個戶政事務所辦理。
今年投票權人可領取4張公投票，選委會提醒，請使用選舉委員會製備的圈選工具圈選，勿用「私章」蓋公投票或「按指印」，以免造成公投票無效。
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