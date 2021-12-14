台北燈節周五登場 科技跳舞牛主燈 還有電子集章抽大獎

台北燈節「七彩八寶新世界」將於12月17日至12月26日登場，今年台北燈節除導入科技，打造史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，還以AR技術設計燈節專屬、艋舺特色的虛擬導覽地圖，民眾只要拿起手機，就可以瀏覽完整燈區與在地資訊，深入體驗艋舺在地文化傳統特色。

另外，今年台北燈節也推出電子集章抽獎活動，民眾只要在燈節區域的湊齊15個章，就有機會將空氣清淨機、飯店住宿券、全身垂直律動儀等好禮帶回家。

台北市觀光傳播局表示，今年台北燈節10天期間，凡加入「台北市政府」官方LINE@，點選專屬活動欄位，即可參加「2021 台北燈節電子集章」活動，民眾只要在燈區內三大區域「七彩八寶集章區」、「艋舺人文集章區」、「吃喝玩樂集章區」的50個點位中，分別湊齊5個章(共15個章)，即可獲得一組抽獎序號。

觀傳局表示，活動每人每日都能獲得一次抽獎機會，活動期間每人最多共有十次抽獎機會，當日蒐集但未兌換的集點，也可累計使用。得獎名單將於12月28日下午4時在2021台北燈節官網、台北旅遊網FB上公布。