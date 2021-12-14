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Omicron台灣現蹤 新北再開林口、新莊2接種站

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市自12月5日開始開設接種站，除了板橋車站與秀泰生活樹林的接種站已撤站，目前有6處接種站，加上新增的2處，共有8個站點，供民眾來接種莫德納疫苗。圖／新北衛生局提供
新北市自12月5日開始開設接種站，除了板橋車站與秀泰生活樹林的接種站已撤站，目前有6處接種站，加上新增的2處，共有8個站點，供民眾來接種莫德納疫苗。圖／新北衛生局提供

國際因新變種病毒Omicron，不少國家緊急關閉夜店、酒吧，英國首相也下令推動第三劑施打；指揮中心日前宣布全面開放，民眾只要第二劑間隔5個月以上，就能去施打第三劑。新北衛生局今日公布，新增2處機動接種站，分別在林口三井outlet及新莊宏匯廣場，加上原本的接種站共有8個站點。

Omicron變異株叩關台灣，但據英國牛津大學科學家13日公布研究表示，兩劑輝瑞／BNT或阿斯特捷利康（AZ）疫苗的民眾，在面對Omicron新冠變異株時，所產生的抗體水準較少，不足以引發對抗Omicron病毒的中和抗體，顯示已接種兩劑疫苗、或已感染並康復者，仍有感染Omicron病毒的風險。

新北市自12月5日開始開設接種站，除了板橋車站與秀泰生活樹林的接種站已撤站，目前有6處接種站，加上新增的2處，共有8個站點，若要接種其他廠牌，可以前往新北各合約醫療院所施打。

新北衛生局表示，林口三井outlet東口接種站，開放時間為12月17、18、19日，下午2時至5時及晚間6時至8時；新莊宏匯廣場（1樓咖啡廊道外），開放時間為12月17、18、19日下午2時至晚間8時。另外，目前機動接種站施打數已有6875人，其中3489人為施打第一劑占52%，第二劑則有2965人占44.5%。

Omicron 衛生局

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