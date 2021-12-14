新北公投人數比上次多5萬人 18歲首投族高達11萬人

全國性公民投票將於18日登場，新北市選舉委員會今表示，新北此次公投人數較上次公投增加5萬1649人，其中年滿18歲首次具有公民投票案投票資格者則有11萬1022人。

新北市選舉委員會今在新北市府說明相關規定指出，本次公投案雖因疫情延後投票日，但投票權人仍以原投票日2021年8月28日前年滿18歲且在中華民國繼續居住6個月以上者，才有投票權資格。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，投票權人數已於年12月5日完成統計，新北市投票權人數共有342萬7162人，較前次2018年全國性公民投票投票權人數337萬5513人相比，增加5萬1649人，而年滿18歲首次具有公民投票案投票資格者，則有11萬1022人，投開票所數為2625個。

黃堯章特別強調，此次公投因受新冠肺炎疫情影響而延至12月18日舉行，但投票權人仍以原投票日2021年8月28日前年滿18歲且在中華民國繼續居住6個月以上未設監護宣告者，才有投票權資格。此外，2021年8月9日以後戶籍遷出者，仍須返回原戶籍地投票，也就是8月8日前之戶籍地所在投票所投票。

選委會表示，今年投票權人可領取4張公投票，須使用選舉委員會製備之圈選工具圈選，勿用「私章」蓋公投票或「按指印」，以免造成公投票無效。

選委會指出，各區公所將於12月15日前將公報及投票通知單，送達各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地之戶所或公所查詢。投票當日全國各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補(換)發及領取事宜，敬請把握於12月17日前備齊相關證明文件，向全國任一個戶政事務所辦理申請補(換)發事宜。

新北市主任委員林祐賢也提醒民眾，目前仍是防疫期間，投票時，請戴口罩，配合量測體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊投票。也呼籲有投票權的民眾，在12月18日上午8點到下午4點，請踴躍前往投票。