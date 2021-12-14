雙子座流星雨極大期登場 每小時上看150顆

年度三大流星雨的壓軸雙子座流星雨登場。台北市立天文館指出，雙子座流星雨極大期預估落在今天下午3時，流星數每小時上看150顆，偶爾還會出現明亮的火流星。

今年的壓軸天象，也是與象限儀座流星雨、英仙座流星雨並列「年度三大流星雨」的雙子座流星雨登場。台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，預期雙子座流星雨的極大期將發生在今天下午3時，每小時流星數達150顆。

天文館指出，由於月相逢盈凸月，加上雙子座流星雨的輻射點在午夜升至最高，在月光影響下能看見的流星數量將大幅減少，但雙子座流星雨的特色是數量極多、速度中等偏慢、亮度中等偏亮，且偶爾會出現明亮的火流星，所以仍有看頭。

天文館表示，到17日之前都是雙子座流星雨的活躍期，只要挑選視野開闊、較少光害與空氣污染的地方，以肉眼就可以觀賞，不過要注意避開月光的方向，才能降低影響。

天文館表示，為了讓民眾在家也能直擊這場歲末流星秀，將以高畫質攝影機在「臺北天文館」Youtube頻道上進行星空直播，邀請民眾一起線上賞星。

天文館說明，流星雨的來源一般是彗星殘留在軌道上的殘渣，但雙子座流星雨是第一個被確認由小行星造成的流星雨，母體是直徑僅5公里的近地小行星法厄同（3200 Phaethon）。法厄同雖然是小行星，但被發現有塵埃彗尾，是一顆同時具有彗星和小行星特徵的特殊天體。