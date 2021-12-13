聽新聞
test
0:00 / 0:00

民代批電塔連爆要即刻解決 台電承諾明與市府協調用地

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民氣炸，在昨日停電後要求台電立即召開說明會。記者李成蔭／攝影
中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民氣炸，在昨日停電後要求台電立即召開說明會。記者李成蔭／攝影

中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民要求今日召開說明會，在地民代也都批評台電，不要只是空頭承諾，卻沒有給出實際辦法，要求不只要即刻啟動遷移，也要做立即的預防措施。台電強調，今日白天就已經抽掉電纜，未來也會全面換成鉸鏈PE電纜，不會有起火問題，並於明日請人即刻與市府協調遷移電塔所需用電。

位於台北南區的萬隆變電站在12日上午出現狀況，導致雙北大停電，而幾乎在同一時間，中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔底部起火。台電今於中和山北活動中心舉辦座談會，向民眾解釋起火原因，不過許多民眾及民代都仍相當生氣。

新北市議員金瑞龍表示，台電說遷移要花三年實在太久，且還有土地取得問題，現在應該至少先將電塔上方設備零件換掉。

新北市議員張志豪表示，現在不是道歉問題，畢竟電塔有安全疑慮，他已經正式提案，要求市府扛責協調遷移所需土地，而台電也應該針對近來的身心影響給民眾賠償。

新北市議員張維倩也說，台電對電塔起火始終只有簡短說明，本月炸三次顯示都沒人重視，民眾不要說還要等3年，其實早已經等了30年，希望台電盡快跟市府溝通取得土地來遷移電塔。

立委江永昌強調，居民已經忍無可忍，之前說的改善機制也都沒反應，要求台電現在就不要再使用會造成起火的充油電纜，應該儘速汰換，並要在半個月後立刻向在地居民報告作業進度。

台電除解釋近來事故發生狀況外也強調，電塔在上次事故就已經斷電，今天也開始將電纜抽掉，不會有燃燒的問題，未來將全面換成鉸鏈PE電纜，就不會因有油而起火燃燒；明天起就組專責小組去跟新北市政府協調遷移電塔所需土地。

台電於說明上除說明事故原因外，也強調已經規劃要遷移電塔，只是要在取得土地後三年才能完工。記者李成蔭／攝影
台電於說明上除說明事故原因外，也強調已經規劃要遷移電塔，只是要在取得土地後三年才能完工。記者李成蔭／攝影
台電於說明上除說明事故原因外，也強調已經規劃要遷移電塔，只是要在取得土地後三年才能完工。記者李成蔭／攝影
台電於說明上除說明事故原因外，也強調已經規劃要遷移電塔，只是要在取得土地後三年才能完工。記者李成蔭／攝影

台電

延伸閱讀

中和電塔半月連三爆 居民座談怒批台電不當人命看

雙北大停電重災區僅「獲賠1元」惹民怨 台電：研議補償方案

公投前加強巡檢供電情況 台電：循大考、選舉前例

台電送愛到偏鄉 點亮新北烏來國中小

相關新聞

民代批電塔連爆要即刻解決 台電承諾明與市府協調用地

中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民要求今日召開說明會，在地民代也都批評台電，不要只是空頭...

中和電塔半月連三爆 居民座談怒批台電不當人命看

中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民氣炸，在昨日停電後要求台電立即召開說明會。台電於說明上...

新北永和警察志工教育訓練 黃宗仁感謝他們無私奉獻

新北市警永和分局今天舉辦110年度下半年警察志工在職教育訓練，集結所有的永和志工宣導反詐欺專業常識、協勤服務等，而新北市警局長黃宗仁更到場，跟現場逾200名志工互動...

新北少年隊邀青少年看職籃 警犬霹靂小組表演血脈噴張

新北市警局少年隊昨天邀請近30名青少年，到場觀看「T1 LEAGUE」台灣職籃的新北中信特攻主場比賽，許多青少年到場直呼...

冬至送暖 金山社區志工煮湯圓關懷獨老

金山區金包里社區發展協會歲末關懷弱勢、獨老，社區與志工準備了熱熱的鹹湯圓要來送給社區內的30位弱勢家戶與獨居長輩，希望在冷冷的寒冬送上暖暖的鹹湯圓，也送上冬至祝福。

淡水老街廣場點燈 10米聖誕樹窗屋浪漫登場

為讓大家感受到12月份的耶誕氣氛，淡水區公所於淡水老街廣場舉辦聖誕點燈，淡水區公所延續多年以來結合聖誕的宗教節慶及發展觀光，將10公尺高的聖誕樹變成聖誕樹窗屋，展示到111年2月16日，將成為淡水區最潮的燈飾打卡景點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。