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民代批電塔連爆要即刻解決 台電承諾明與市府協調用地
中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民要求今日召開說明會，在地民代也都批評台電，不要只是空頭承諾，卻沒有給出實際辦法，要求不只要即刻啟動遷移，也要做立即的預防措施。台電強調，今日白天就已經抽掉電纜，未來也會全面換成鉸鏈PE電纜，不會有起火問題，並於明日請人即刻與市府協調遷移電塔所需用電。
位於台北南區的萬隆變電站在12日上午出現狀況，導致雙北大停電，而幾乎在同一時間，中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔底部起火。台電今於中和山北活動中心舉辦座談會，向民眾解釋起火原因，不過許多民眾及民代都仍相當生氣。
新北市議員金瑞龍表示，台電說遷移要花三年實在太久，且還有土地取得問題，現在應該至少先將電塔上方設備零件換掉。
新北市議員張志豪表示，現在不是道歉問題，畢竟電塔有安全疑慮，他已經正式提案，要求市府扛責協調遷移所需土地，而台電也應該針對近來的身心影響給民眾賠償。
新北市議員張維倩也說，台電對電塔起火始終只有簡短說明，本月炸三次顯示都沒人重視，民眾不要說還要等3年，其實早已經等了30年，希望台電盡快跟市府溝通取得土地來遷移電塔。
立委江永昌強調，居民已經忍無可忍，之前說的改善機制也都沒反應，要求台電現在就不要再使用會造成起火的充油電纜，應該儘速汰換，並要在半個月後立刻向在地居民報告作業進度。
台電除解釋近來事故發生狀況外也強調，電塔在上次事故就已經斷電，今天也開始將電纜抽掉，不會有燃燒的問題，未來將全面換成鉸鏈PE電纜，就不會因有油而起火燃燒；明天起就組專責小組去跟新北市政府協調遷移電塔所需土地。
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