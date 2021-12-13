聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和電塔半月連三爆 居民座談怒批台電不當人命看
中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民氣炸，在昨日停電後要求台電立即召開說明會。台電於說明上除說明事故原因外，也強調已經規劃要遷移電塔，只是要在取得土地後三年才能完工；在地居民聽到都不能接受，表示這段時間已經這麼多事故，再三年的精神虐待，感覺自己快進精神病院。
位於台北南區的萬隆變電站在12日上午出現狀況，導致雙北大停電，而幾乎在同一時間，中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔底部起火。台電今於中和山北活動中心舉辦座談會，向民眾解釋起火原因，為數不少的在地居民擠滿一樓禮堂。
中和區福美里里長陳靜慧說明，該電塔在去年6月18日半夜兩點就發生過爆炸，有住戶窗戶玻璃因此碎裂，當時即向立委陳情，希望電趕快遷移，後來碰到疫情，又沒有立即性危險，也就沒有再太多關注。
陳靜慧指出，但到了今年12月2日又發生爆炸起火，結果台電都沒有說明原因，還是消防車先到場，但因爲沒有確定有無斷電，也不敢貿然動作滅火；到了同月8日又再次爆炸起火，且情況更加嚴重，台電這回承諾從隔日起斷電直到明年四月；想不到12日又發生一次爆炸起火，一個月發生3起，真的讓人不能接受。
台電人員表示，目前已經規劃遷移電塔到堤外高灘地，但還有用地取得問題，所以期程預計要在取得用地3年後完成遷移。不過民眾情緒瞬間高漲，都對台電表達不能接受如此道歉，輪番拿麥克風發表意見。
參與住戶批評，台電只報告發生情況，卻也沒個真正的解方，否則之前的承諾早就做到，也不會發生這一連串的事故，跟本不當人命看；還有老先生難過表示，現在說要等三年才能完成遷移，這段時間的精神虐待、睡不著覺，又有誰要來負責，覺得自己都快要進精神病院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言