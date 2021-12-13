中和電塔半月連三爆 居民座談怒批台電不當人命看

中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔本月已經第三次爆炸起火，在地居民氣炸，在昨日停電後要求台電立即召開說明會。台電於說明上除說明事故原因外，也強調已經規劃要遷移電塔，只是要在取得土地後三年才能完工；在地居民聽到都不能接受，表示這段時間已經這麼多事故，再三年的精神虐待，感覺自己快進精神病院。

位於台北南區的萬隆變電站在12日上午出現狀況，導致雙北大停電，而幾乎在同一時間，中和區福祥路橋和路交叉路口高壓電塔底部起火。台電今於中和山北活動中心舉辦座談會，向民眾解釋起火原因，為數不少的在地居民擠滿一樓禮堂。

中和區福美里里長陳靜慧說明，該電塔在去年6月18日半夜兩點就發生過爆炸，有住戶窗戶玻璃因此碎裂，當時即向立委陳情，希望電趕快遷移，後來碰到疫情，又沒有立即性危險，也就沒有再太多關注。

陳靜慧指出，但到了今年12月2日又發生爆炸起火，結果台電都沒有說明原因，還是消防車先到場，但因爲沒有確定有無斷電，也不敢貿然動作滅火；到了同月8日又再次爆炸起火，且情況更加嚴重，台電這回承諾從隔日起斷電直到明年四月；想不到12日又發生一次爆炸起火，一個月發生3起，真的讓人不能接受。

台電人員表示，目前已經規劃遷移電塔到堤外高灘地，但還有用地取得問題，所以期程預計要在取得用地3年後完成遷移。不過民眾情緒瞬間高漲，都對台電表達不能接受如此道歉，輪番拿麥克風發表意見。