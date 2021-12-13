全區性別友善廁所獲讚 新北市：還是不分齡設計

新北市政府秘書處性平委員陳儀今天貼文，稱讚新北市民廣場B1直接全區設計成不分性別廁所是非常進步及具有開創性做法。秘書處指出，這不只是性平友善設計，還是不分齡設計。

陳儀今天在臉書（Facebook）上貼文，指稱「性別友善／不分性別／全性別／All Gender廁所可以做到什麼極致？」新北市政府秘書處主管的竹筍區（市民廣場）廁所，「全區」改建的2座廁所，「全部」都是不分性別。

她指出，大部分公共場所要設置不分性別廁所，都會比較安全地只選擇1座或部分改建，新北市這次在人來人往、廁所使用量極高的市民廣場B1直接設計成不分性別廁所，即沒有其他（她）男女分廁的選擇。

她表示，之前在台北市性平辦時推動的示範點，是在松山文創園區眾多廁所中的「其中一座」，竟然也已經過了快3年了。新北市這次直接設計成全部不分性別，是非常進步及具有開創性做法。

她指出，很高興經過溝通討論，建築師提出她覺得近乎完美的提案。這2座廁所的入口，大膽的設計成入口沒有隔屏、沒有任何遮蔽，讓每個經過的人都可以站在入口處看好看滿，化解大家疑慮。

對此，新北市政府秘書處今天向中央社記者表示，在陳儀的共同努力下，以關注「性別平等、多元尊重」議題出發，設計需要考慮的不僅是不同性別的使用者，而是包含年長者、身障者及親子族群。

秘書處指出，期望此案改善完成後，可成為新北市的特色公共廁所，藉以傳遞SDGs（永續發展目標）實現性別平等的核心理念。

秘書處表示，這次所提出的不只是Gender-NeutralDesign（性平設計），更希望是從年長者到嬰幼兒都適合的Inclusive Design（不分齡設計），提供更好更安心的公共廁所。