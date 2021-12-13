扶輪社聯合傳愛 捐汐止烘內實物銀行待用餐

社會處處有溫暖，汐止區烘內實物銀行長期關懷弱勢，而今年秀峰扶輪社也聯合汐止、內湖等六個友社，今(13)日捐贈實物銀行1200份的愛心待用餐，希望幫助在疫情期間遇到低潮的家庭，也能夠感受到社會的溫暖。

烘內派出所實物銀行成立六年，這段期間不斷發送物資幫助需要的弱勢家庭，疫情期間更是每個月都發出300份的待用餐，累積下來己經發放了二千份。

秀峰扶輪社社長戰嘉宏指出，這次疫情看到很多受難的人，也在實物銀行的臉書有關注，發現他們一直有在照顧這些弱勢的人，也看到他們在做愛心待用餐但是資源不是很夠，所以就結合國際扶輪社3522地區，包括汐止、內湖、文湖、大湖、天運及101扶輪社，募集了共1200份的待用餐，希望能夠幫助這些弱勢在人生的最低潮，能夠度過難關，也感受到社會滿滿的溫暖，在最低潮過去後，恢復正常的生活。當然，這只是小小的心意與幫助，也希望能夠磚引玉，能夠有更多資源，幫助更多的人度過人生低潮。

烘內派出所實物銀行執行長許崇修表示，疫情以來實物銀行每個月都有持續在汐止地區提供弱勢朋友愛心待用餐，感謝扶輪社共襄盛舉，今天提供1200份的愛心待用餐，預計分六個月發放，也就是接下來的六個月，加上原本每個月固定的300份，每個月就可以發放500份的愛心待用餐。

許崇修說，這段期間發送的待用餐，不只提供中餐，也有晚餐，主要是希望有一些朋友在下了班之後，可以拿著愛心待用餐券，帶回幾個溫暖的便當，回去一家人一起享用這樣的愛心。